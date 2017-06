Mitte keegi ei vaja panku, aga kõik vajavad pangateenuseid

-Tulete just SEB Grupi nõukogu koosolekult. Mida te seal arutasite, kui see saladus ei ole?

Pean ettevaatlik olema, aga saan öelda, et panga nõukogu palub juhtkonnal teatud sagedusega korraldada koosolekuid väljaspool peakontorit. See oli põhjus, miks me siia tulime. Soovisime arutada mingeid teemasid sügavuti väljaspool Rootsit. Seekord otsustasime pidada Balti sessiooni Tallinnas.

Me õppisime siin pooleteise päeva jooksul tundma oma kolleege ja kohtusime siin mõne väga olulise osalisega.

-Siin, Eestis käib tugev diskussioon dividendide üle, mida Eestis olevad tütarettevõtted maksavad või ei maksa oma välisomanikele. Vaatan, et SEB pank alustas dividendide maksmist kaks aastat tagasi. Kas SEB maksab grupile dividende ka sel aastal ja kas teil on tütarettevõtete jaoks dividendipoliitika?

Meil ei ole tütarettevõtete dividendipoliitikat, meil on dividendipoliitika grupi jaoks. Grupina soovime maksta progressiivselt kasvavat dividendi. Meie poliitika on maksta dividendiks 40 protsenti või enam panga kasumist. See võiks olla alus, miks panga aktsionärid on meie omanikud. Meie ambitsioon on maksta rohkem kui 40 protsenti, eesmärk on, et absoluutarvuna see igal aastal mõnevõrra kasvaks.

SEB Balti panganduse divisjoni juht Riho Unt: Eestis ja teistes Balti riikides väljusime just keskkonnast, kus oli vaja väga hoida kapitaliseeritust, sest on kehvemad ajad ja on paremad ajad. Aga nüüd, kus Balti riikides on saabunud parem aeg ja saame äri teha nagu tavaliselt, on SEB Grupil tütarettevõtete dividendipoliitika võtta välja regulaarselt dividendi kõigist tütarettevõtetest. Nii ka Eestis, me hakkasime maksma dividendi ja jätkame regulaarselt maksmist ka edaspidi.

-Kui palju te maksate eelmise majandusaasta tulemuste eest?

Riho Unt: 30 miljonit eurot. Paistab, et me jätkame maksmist üldiselt kogu aastakasumi ulatuses või midagi sinnakanti, sest me oleme Eestis korralikult kapitaliseeritud ja hakkame tasapisi lihtsalt hoidma kapitaliseerituse taset.

-Rääkige palun SEB Grupist. Milline on selle positsioon Skandinaavia maades, Rootsis?

Olen kindel, et te teate, et ma olen ametis olnud ainult kolm kuud. Aga see on väga luksuslik ametipost asuda sellise suurusega ettevõtte juhiks nagu SEB, mis on maailma siinses piirkonnas väga muljetavaldav ettevõte. Meil on äärmiselt tugev pank. Kui vaadata panga kapitaliseeritust, on see äärmiselt tugev.

Meil on väga rahulolevad kliendid nii ühel kui ka teisel pool piiri, meil on adekvaatne kasumlikkus. Ebakindla tuleviku jaoks on see on väga tugev kapital. Ümberringi toimub väga palju – regulatsioonid, digitaliseerimine. Meie kliendid muutuvad ja suur proovikivi on nendega suhelda ning teha nende jaoks õigeid asju.

Mis puutub meie positsiooni, siis oleme universaalpank. Kolmes Balti riigis ja Rootsis on meil jaekliendid ja suurkliendid ning siin läheb meil väga hästi.

Korporatiivpangandus on meil ka väljaspool Rootsit – Norras, Taanis, Soomes ja Saksamaal ning siin ei ole meil nii hea aeg. Ettevõttepanganduses on meil rohkem katsumusi. Kuid ka selles valdkonnas läheb meil väga hästi, ehkki see pole grupi tugevaim osa.