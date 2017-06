Kaheksast miljonist võib väheks jääda

Raudtee tehnokasutuseeskiri paneb Turba ja Haapsalu projekti valiku ette: sulgeda kohalike seas populaarsed teed või ehitada alevikesse kallid viaduktid. Kuna kumbki variant hästi ei sobi, tuleb ilmselt teha järeleandmisi hoopis ohutuskaalutlustel kehtestatud nõuetes.

Nimelt ütleb eeskiri rangelt, et uut raudtee ülesõidukohta on keelatud rajada olemasolevale lähemale kui kaks kilomeetrit. «Raudtee planeerimisel peab arvestama avaliku ohutusega,» sõnas tehnilise järelevalve ameti (TJA) transporditeenistuse juhataja Heigo Saare. «Iga uus ülesõidukoht on riskiallikas, kus võivad toimuda mootorsõiduki ning rongi kokkupõrked.»

Karm nõue kujuneb probleemiks nii Turba kui ka kogu Haapsalu raudtee projektile, kus on ülesõite tihedamalt kui kahe kilomeetri tagant.

Teed läbi lõigata ei saa

«Kui näpuga järge ajada, siis tuleks Riisipere-Nissi vaheline teelõik kinni panna,» tõi näite Haapsalu raudtee taastamisest huvituva ASi Lääne Raudtee juhatuse liige Rein Riisalu. Nissi teest pisut rohkem kui kilomeetri kaugusel asub juba Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee ülesõit. Eeskirja järgi uut samatasandilist ülesõitu Nissi teele seega rajada ei tohi.

Tee läbilõikamine oleks mõeldamatu. «Me ei saa eeldada, et Riisipere ja Nissi vahel inimesed enam liikuda ei saa. Maanteeamet on just hanget korraldamas, et tee põhjalikult rekonstrueerida, kõrvale tahetakse teha kergliiklustee. See näitab, et see on kasutatav tee,» rääkis Riisalu.

Nissi teest omakorda vähem kui kahe kilomeetri kaugusele jääb Kivitammi ülesõit. Jällegi sama probleem: ühetasandilist ristmikku sinna ehitada ei tohi.

«Planeeritaval Haapsalu raudtee liinil võib olla potentsiaalseid lähestikku asetsevaid ülesõidukohti veelgi,» ütles Saare. «Taebla ümbruses on selliseid ülesõite,» nentis ka Riisalu. Haapsalu lõigule jääks praeguste plaanide järgi alles vähemalt 17 ülesõitu.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) jäi olukorda kommenteerides napisõnaliseks. Ministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer osutas vaid, et eritasandilisi ülesõidukohti ehk viadukte ja tunneleid võib ehitada üksteisele ka lähemale kui kaks kilomeetrit.

Häda on selles, et need maksavad, ja sugugi mitte vähe. «Näiteks Kaareperesse üle Piibe maantee ehitatud eritasandilise ristmiku eelarve oli viis aastat tagasi ligi viis miljonit eurot,» tõi Riisalu esile. «Riisipere-Nissi vahele tuleks teha siis tohutu kõrge maanteeviadukt,» lisas raudteeärimees, kes peab seda mõtet jaburaks.

«Mida vähem on ülesõite, seda ohutum on raudteeliiklus, aga me ei saa hakata ka maakonda või riiki raudteega kaheks jagama,» selgitas Riisalu.

Viaduktidega pole arvestatud

Kaheksa miljoni euro sisse, mida poliitikud on lubanud eralda Turba raudtee ehitamiseks, pole kahetasandilisi ristmikke üldse arvestatud, kinnitas Riisalu. Nende ehitus oleks märkimisväärne lisakulu.

«Me ei pea Eestit ehitama täis kahe- ja kolmetasandilisi liiklussõlmesid. Piisab, kui on ühetasandiline ülesõit varustatud tõkkepuude ja fooridega,» arvas Riisalu, kes tunnistas, et selleks tuleb hakata muutma seadusega kehtestatud norme.

Tema sõnul on Eestis teisigi kohti, kus ülesõitude vahele jääb vähem kui kaks kilomeetrit, ent uute ülesõidukohtade rajamise suhtes ollakse tänapäeval rangemad. «Kui me räägime Haapsalu raudteest, siis kas me räägime üldse ajaloolise raudtee taastamisest või uue raudtee ehitamisest?» tõi Riisalu välja ühe argumendi.