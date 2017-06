Rasmus Mägi juhib Teemantliigat

Mõlemad etapid võitis Norra jooksja Karsten Warholm. Kui neljapäeval püstitas ta Oslos 48,25ga rahvusrekordi, siis eile oli võiduaeg 48,82. Mäele andis isiklik hooaja tippmark 49,10 Oslos alles viienda koha, Stockholmis aga tähendas 49,16 teist kohta. Türgi jooksja Yasmani Copello kaotas eestlasele kahe sajandikuga.

Teise kohaga teenis Mägi 6000 USA dollarit auhinnaraha ja Teemantliiga üldarvestuses seitse punkti, mis kasvatas ta saldo 17ni, mis on ühe võrra enam kui Warholmil. Järgnevad Copello 13, Bershawn Jackson (USA) 11 ning L.J. van Zyl (Lõuna-Aafrika Vabariik) ja Mamadou Kasse Hann (Prantsusmaa) 9 punktiga.

Neljandat ja viimast korda on meeste 400 meetri tõkkejooks Teemantliiga kavas 9. juulil Londonis, aga 24. augustil Zürichis toimuvale finaaletapile, kuhu pääsevad üldarvestuse kaheksa paremat ja kus võistluse võitja teenib 50 000 USA dollarit, on senistel etappidel kolmanda, viienda ja teise koha teeninud Mägi juba praegu koha taganud.

Kergejõustiku Eesti karikavõistlustel Pärnus said esikoha TÜ ASK nais- ja Audentese meeskonnale. Kettaheitja Martin Kupper üritas Pärnus täita MM-normi (65.00), aga piirdus 61.86ga. 1. ja 2. juulil Tallinnas toimuvateks Euroopa võistkondlikeks meistrivõistlusteks valmistuv Grit Šadeiko (TÜ ASK) proovis vormi kaugushüppes ja odaviskes, tulemusteks vastavalt 6.01 ja 46.29.