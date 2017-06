Peeter Laasik: tervisekeskuse sünd avab uusi võimalusi

Rahandusministeerium langetas mõne aja eest positiivse otsuse Elvasse kavandatava Tartumaa tervisekeskuse kohta. Lühidalt öeldes on juba tänavu 18. mail eraldatud raha selle projekti elluviimiseks ning tegelikult võiks kasvõi homme alustada projekteerimist ja seejärel ehitamist.

Et aga püsivate tegevuskulude katmise süsteem üle Eesti loodavates uutes tervisekeskustes on paljuski veel ebaselge, tuleb meilgi oma ettevõtmisega edasi liikuda samm sammu haaval.

Teisalt on muidugi selge see, et projekteerimise ja ehitamise hind on praeguses majanduse olukorras kindlalt tõusuteel ning liigne venitamine tähendaks kulude asjatut paisumist.

Ent mida ikkagi tähendab Tartumaa tervisekeskuse teke piirkonna inimestele, konkreetselt Elva, Puhja ja Rõngu kandi elanikele?

Mõni nädal tagasi Elvas käinud sotsiaalministeeriumi osakonnajuhataja Agris Koppel ütles välja ministeeriumi selge sõnumi: riik käsitleb tervisekeskuste loomist prioriteetsena ja nende valmisehitamisse kaasatakse ka Euroopa Liidu raha. Samuti on kavas parandada rahastust haigekassalt.

Uute tervisekeskuste asutamise eesmärk on väga lihtne: tagada inimestele senisest parem arstiabi.

Rääkides täpsemalt Tartumaa tervisekeskusest, on oluline rõhutada, et see luuakse selleks, et osutada kõigile Lääne-Tartumaa (mis enam-vähem ühtib tulevase Elva suurvalla piiridega) elanikele, ligi 20 000 inimesele, väga head ja mitmekesist arstiabi. Selline eesmärk on must valgel kirjas asjaomases määruses ning seda peavad silmas ka kõik need, kes keskuse arendamisse on ühel või teisel moel kaasatud.

Üksnes 5700 elanikuga Elva linna tarbeks ei oleks sellises suuruses keskust otstarbekas luua. Miks? Siin tuleb keerutamata välja öelda, et mistahes teenusel on teatud hädavajalik maht, mille puhul saab kulud mõistlikuks lugeda.

Räägime konkreetsemalt: näiteks kardiokirurgi on vaja Lääne-Tartumaa elanikele umbes 0,1 ametikoha ulatuses, neurokirurgi 0,07 ametikoha ulatuses. On selge, et sellise koormusega ei ole arukas ega võimalik Elvasse arsti palgata.

Samas näiteks taastusraviarsti võiks olla Elvas Lääne-

Tartumaa elanike jaoks umbes 0,8 koha koormusega. Samuti võib välja arvutada kohaliku elanikkonna peale keskmise personalivajaduse näiteks füsioterapeutide, ämmaemandate ja diabeediõdede kohta. Nii saame täpsemalt öelda, et meie piirkonda on vaja x arv vastava ala spetsialiste.

Sellised arvutused reaalset demograafilist olukorda arvesse võttes ära teinud, on juba märksa tõenäolisem ka kõik vajalikud spetsialistid leida ja palgata. Sinnapoole Lääne-Tartumaa tervisekeskuste visioon liigubki ning ühtlasi on rõõm tõdeda, et samas suunas on hakanud tasapisi arenema ka rahastamise aluspõhimõtted.

Milliste teenuste ja milliste spetsialistide teenused paranevad? Kindlasti peab loodav tervisekeskus tagama senisest parema esmase arstiabi ehk perearstide teenuse. Kuidas? Näiteks on üheskoos ühe tervisekeskuse katuse all töötades võimalik paremini korraldada pikemaid vastuvõtte. Samuti tekib võimalus efektiivsemalt organiseerida asendusi puhkuste ja täiendusõppe ajaks. Keskuses tekib sünergia, mis aitab probleemseid haigeid paremini konsulteerida.