Valimiste ettevalmistus viibib haldusreformi toppamise tõttu

«Kui valitsus oleks saanud, oleks see otsuse ühele või teisele poole ära teinud,» ütles Anderson. «Aga ei teinud, sest mõlema poole argumendid on tugevad ja ka valitsuskabineti liikmed on seda korralikult arutanud.»

Mis siis kõneleb liitmise vastu?

«Elanike tahe. Kui ütleme et teeme seda elanike jaoks, aga 92 protsenti küsitlusel osalenud elanikest on vastu, on see ülitugev signaal. Seda eirata ei ole mõistlik,» nentis Anderson.

«Teine asi on linna ja maa kokku sobitamine. Linna vahetu kontaktvöönd Lohkva ja Veibri sobiksid küll, aga ülejäänud 18 küla on tavapärane hajaasustus.»

Ta lisas, et samasuguses seisus on veel mitu valda ümber linna ja on imekspandav, miks siis sellist vaeva näha just Luunja liitmisel linnaga.

«Kavastu kant ja ülejäänud külad kuni Emajõe Suursooni – kuidas need olemuselt linnalised on?» küsis ta.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et Tartu on ootel ja soovib, et segane olukord võimalikult kiirelt lõppeks. «Praegu segadus kestab. See on ainus sõnum, mida saame välja öelda. Seda pitserit kannavad valimistoimingud ja kõik muu,» tõdes Mölder.

Juuni keskpaigaks pidanuks olema määratud valimisringkonnad ja Tartu volikogu liikmete arv. «Ei olnud selge, millisel kujul haldusterritoriaalse korralduse muudatus linnas tuleb ja seetõttu oli keeruline sel teemal midagi otsustada,» rääkis Mölder.

«Neid toiminguid oleksid pidanud tegema kõik ettepaneku saanud omavalitsusüksused ühetaolistena. Olukorras, kus Luunja selgelt vaidleb valitsuse ettepanekule vastu, oleks neil kummaline Tartu volikogu suurust määrata,» lisas ta.

Ka Anderson möönis teadmatuse mõju valimiste korraldamisele. Luunja on juba eelmainitud otsused teinud lähtudes eeldusest, et Luunja on iseseisev – volikogu suuruseks on määratud 15 liiget.

«Kui nüüd peaks meid sundliidetama, tekib ebaselgus, kellel on õigus need otsused tühistada,» nentis Anderson.

«Kui juuli keskpaigast lähevad liitmise otsused üle, peavad valimised tulema praegustes piirides. Õiguslikku selgust ei ole. Mis saab siis, kui toimingud sõidavad juuli keskpaigast üle. Ja kindel on, et sõidavad,» ütles ta.

Andersoni sõnul ei näe ta võimalust, et vald võimaliku sundliitmise otsuse vastu kohtusse ei lähe. Kohtus vaidlemine võtab aga kuid.