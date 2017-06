Põnevad küsimused Kontaveidi esimese suure triumfi järel

226 750 USA dollari suuruse auhinnafondiga 's-Hertogenboschi turniiri finaalivõit tulemusega 6:2, 6:3 venelanna Natalja Vihljantseva (WTA 74.) üle tõstab Kontaveidi taas uutesse kõrgustesse.

«Arvan, et mängisin hea mängu. Olen lihtsalt väga õnnelik. See on minu jaoks olnud suurepärane. Mul oli raskeid matše. Võita finaal on imeline,» rõõmustas Kontaveit võidu järel.

Eestlanna hooaeg läheb aga pärast esimest suurt võitu täistuuridel edasi. Seega on paslik vaadata, kuidas on Kontaveit viimasel ajal nii edukalt mänginud ja mis ootab teda lähiajal ees.

Kust ammutab Kontaveit vajalikel hetkedel jõudu?

Sel aastal kindlate sammudega aina suurematesse kõrgustesse astuva Kontaveidi edus mängib olulist rolli hollandlasest treener Glenn Schaap. Pühapäevase triumfi järel sai Schaap loomulikult Hollandi publiku käest ka sooja aplausi.

Schaap on tõestanud, et ta suudab oma konkreetsete sõnumitega tõsta ka mängu ajal eestlanna enesekindlust. 's-Hertogenboschi turniiri finaalis kutsus Kontaveit teises setis 2:3 kaotusseisus treeneri väljakule. Saadud õpetussõnade järel Kontaveit enam tagasi ei vaadanud ja võitis neli geimi venelanna ühe vastu. Sellega oligi mäng tehtud.

Mis ootab Kontaveiti ees järgmisena?

Puhkust eestlannale praegu ette nähtud ei ole. Juba täna tehakse Rafael Nadali kodusaarel Mallorcal algust järgmise 226 750 dollari suuruse auhinnafondiga turniiriga. Sarnaselt 's-Hertogenboschiga mängitakse taas murukattega väljakutel.

Avaringis on Kontaveidi vastaseks kuuenda asetusega Roberta Vinci (WTA 32.). Karjääri tippajal maailma seitsmes reket olnud Vinci on võitnud 25 WTA-turniiri ja mänginud 2015. aastal US Openi finaalis.

Ühe vaba päeva eestlanna siiski saab ja Vahemeres asuval saarel tuleb ta kõige varem väljakule teisipäeval.

Kuidas võiks minna Wimbledonis?

Suures plaanis jälgitakse muruväljakutel mängides ühe silmaga alati kõige vanemat ja mainekamat suure slämmi turniiri ehk Wimbledoni.

Seni on Kontaveit mänginud Wimbledonis kolmel korral põhiturniiril ja piirdunud alati avaringiga. Kindlasti on tänavu eesmärgid suuremad.

Esimestes ringides absoluutsete tippnimede kindlaks vältimiseks vajaks eestlanna asetust. Täna avaldatavas maailma edetabelis kerkib Kontaveit karjääri parimale kohale, 36. positsioonile. Nagu suure slämmi turniiridel ikka, saavad asetuse WTA tabeli 32 parimat mängijat.

Wimbledoni tabelit hakatakse koostama 26. juunil avaldatava maailma edetabeli põhjal ehk arvesse lähevad ka veel sel nädalal toimuva Mallorca turniiri punktid. Asetuse saamine tähendaks, et kahes esimeses ringis ei tuleks kindlasti vastamisi minna tabelis endast kõrgemal kohal asuva mängijaga.

Kas Kontaveidis on juba esikümne potentsiaali?

Käimasoleva aasta jooksvas edetabelis tõuseb Kontaveit sel nädalal koguni juba 20. positsioonile. Alates aprillist on eestlanna roninud tabelis jõudsalt ülespoole ja loomulikult võiks ju unistada ka esikümnest.

Reaalsuses kõik muidugi nii lihtne ei ole. Täna avaldatavas hooaja edetabelis on Kontaveidil 1164 punkti. Kümnendal positsioonil oleval Anastassia Pavljutšenkoval on aga kirjas 1613 silma.

Seega oleks juba sel aastal esikümnesse tõusmiseks vaja õnnestumist ka suure slämmi turniiril. Selles mõttes tähendaks õnnestumine tõenäoliselt vähemalt poolfinaali jõudmist.