Reportaaž: hullumeelne ja nalja täis Mehhiko turniir läbi võrkpallikoondise prisma

Reede: räige väsimus ja absurd saalis

Hommikusöögilauas selgub, et õhtul kokku lepitud trenniajad võivad ikkagi muutuda. See on Mehhiko, ütleb peatreener Gheorghe Creţu irooniliselt ja palub meeskonna mänedžeril Robin Ristmäel kõik üle kontrollida.

Saalis tulevad vastu trenni lõpetanud sakslased, kes teatavad muigelsui: «Olge valmis treenima 15 palliga, peaaegu pimeduses.» Tavaliselt on palle 40–50. Ja pallikorve on tavalise nelja asemel kaks. Peatreener Creţule ei meeldi sellised asjad üldse, agaga ta püüab naljaga olukorrast üle olla, leiab kusagilt väikese pappkasti ja pakub, et kasutame äkki seda.

Trenn on kohutav. Jalad on kanged ja pehmed. Saalis sebib samal ajal ringi lugematu hulk vabatahtlikke. Ühe inimese tööd tehakse nelja-viiekesi.

Seekord on koondisel kaasas kaks füsioterapeuti: peale Siret Kalbuse aitab meeskonda ka Gardo Maruste. Mõlemal on pärast trenni käed tööd täis.

Trenni järel jahutavad mängijad end hotelli basseinis. Päevitamine on keelatud, sest kuum Mehhiko päike teeks olemise uimaseks.

Pärast seda on taas söögiaeg. Koondise üldfüüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini on ema poolt mehhiklane ja nii peab ta vastama lõpututele küsimustele kohaliku toidu kohta: «Mirko, mis see roheline jook on?», «Mirko, kas see imelik juurikas ikka kõlbab süüa?».

Vahepeal käiakse taas füsioterapeutide juures. Seejärel väike puhkus ja siis video vaatamine. Sest vastaseid peab tundma.

Siis on aeg õhtusöögiks. Eestlased on seejuures neljast meeskonnast ainsad «luuserid», kes teevad reedel vaid ühe trenni, täheldab Renee Teppan õhtusöögilauas. «Eks homme saab näha, kas meie tegime õige valiku või ülejäänud,» viitab ta poolfinaalide tulemusele.

Vahepealset vaba aega sisustavad mängijad pikutades või magades. Igal võimalikul hetkel surfatakse telefoniga internetiavarustes. Kõike saadab vahetpidamatu lõõpimine. On mehed, kes teevad nalja, ja need, kelle üle tehakse nalja. Terava keelega on näiteks vennad Kert ja Andres Toobal, Ardo Kreek, Andrus Raadik. Mart Naaber ja Timo Tammemaa saavad neilt hagu alla ööd ja päevad. Õnneks on kogu seltskonnal huumorisoonega asjad korras. Nalja peab saama, eriti raskel ajal.

Pidevalt peab valvel olema mänedžer Ristmäe. Kui kuskil tekib mingi jama, tuleb appi kutsuda Robin. Robin tuleb ja lahendab. Ta ise ütleb, et kõige suurem probleem on saali olukord, muuga saab hakkama. «Tahaks lihtsalt normaalseid tingimusi,» ütleb ta.

Statistik Alar Rikberg ja tema mängijast vend Rait Rikberg korraldavad õhtul basseini ääres lugemisklubi. Ent peale nende endi seal teisi raamatuhuvilisi näha pole. Mõni mees jõuab vahepeal kiire poeskäigu teha, et kodustele kaugelt maalt kingitusi viia.

Õhtusöögilauas on peamine teema Maailmaliiga lõhkumine. Peatreener Creţu ei suuda seda jama uskuda. Teine treener Rainer Vassiljev võitleb samal ajal unega ja arutleb, kuidas veel kaks tundi ärkvel püsida, et siis kohaliku aja järgi normaalsel ajal magama minna ja mitte kell viis hommikul ärgata.