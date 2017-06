Kohtume taas Kalevi staadionil

Kui teeme tehte 3532 + 4899 + 6500 + 7000 + 6500 + 6800 + 7440 + 7070 + 7600 + 7837 + 7195, saame teada, et nende aastate jooksul on tantsupeol olnud osalejaid 72 373. Lisades 8500 ehk algaval XII noorte tantsupeol esinejad, saame kokku 80 873. Ligi 81 000 tantsijat, võimlejat, pillimeest ja külalisesinejat – on seda vähe või palju, selle üle võib samuti mõtiskleda. Nüüdseks on 1962. aastal lasterühmas tantsinu juba pealt kuuekümnene...

Noorte tantsupeod on varasema traditsiooni uus lugu.

Üht õige vana noorte pidu kirjeldab August Kitzberg oma 1878. aastal ilmunud raamatus «Kodu-kurukesest: Mõnda ilusat isamaalt». Peo korraldajaks olnud tema vend, Pöögle valla Maie algkooli juhataja Jaan Kitzberg ja Karksi praost Julius Girgensohn. Karksi kihelkonna luteri usu koolide laste pidu toimunud 5. juunil 1877 Pöögle mõisa pargis, mõisahärra perega olnud ka kohal.

Rongkäik oli rivistatud koolide kaupa, ees pasunakoor. Suur piduplats, kuhu kaks versta maad, oli nööri ja lipukestega piiratud ning kõnekantsel kaunilt ehitud. Lauldi, peeti kõnesid, tehti ringmänge ja korraldati võistlusi. Pärast pidu pakkunud praostiproua lastele ja õpetajatele pikkade kaetud laudade taga suures katlas keedetud kohvi, võileibu ja maiustusi. Õhtu jõudes ilustanud taevalaotust mitukümmend värvilist raketti. Praosti lühikese palve järel lahkutud kõige paremas meeleolus.

Kitzbergi vanas peokirjelduses on midagi tuttavlikku, mis tänapäeva pidudesse omamoodi edasi kandunud. Need on nii peol osalejate tunnusmärgid, kindlaks määratud peoplats kui ka pidulik lõputseremoonia, mis jääb ajastu tavade piiresse. Esmatähtis on kahe ajastu tegemistes koosolemise soov, mille tulemusena sünnib midagi ühist, mis pakub rõõmu ja rahulolu.

Kooliajaloo kronoloogias nimetatakse kooli tantsurühmade esinemist esimest korda 2. juulil 1933, mil Haapsalu lossivaremetes toimus esimene rannarootslaste laulupidu, kus laulude vaheajal esinesid Rootsi gümnaasiumi ja Pürksi põllutöökooli tantsurühmad. 1939. aastal soovitas aga haridusministeerium õpilastel alates seitsmendast õppeaastast osa võtta 16.–18. juunil toimuvatest II Eesti Mängudest. Kas sel üritusel osales ka koolide tantsurühmi, seda ajaloomaterjalid ei kajasta.

Üleriigiliste tantsupidude osalejate hulka lisandusid kooliealiste rühmad esimest korda 1955. aasta rahvakunstiõhtul (V tantsupidu). Need olid lasterühmad, kelle esinemist juhendas üldjuhina Ott Valgemäe. Tantsijate vanust ei olnud peo korraldajad määranud, kuid olid selle piiranud noorema kooliastmega.

Tänapäevase noorte laulu- ja tantsupeo korraldamise mõte tekkis Heino Kaljustel ja Alfred Raadikul. Innustust saadi lätlastelt, kelle esimene noortepidu peeti 1960. aastal. Tollasest üldtantsupeost võttis Tallinnas osa juba 85 koolinoorterühma. Tantsida tahtjaid noori oli nii palju, et ühele üldtantsupeole enam ei mahutud.

Tulevikule mõeldes ei tahetud laste huvi ja osalemise järjepidevust kaotada. Noorte laulu- ja tantsupeole anti iseseisvalt etenduva peo õigused 1962. aastal. Pidude ülesehituse eeskujuks olid üldtantsupeod.

Pidude korraldamist hakkas juhtima Eesti NSV haridusministeerium, alates 1993. aastast läks see korraldamine üle Eesti Üldlaulupeo Direktsioonile. Praegu kannab noortepidude eest hoolt Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Kui pidude toimumise sagedus oli selge juba koos idee sünniga – intervall viis aastat –, siis osalevate rühmade struktuur kujunes välja alles 15 aasta jooksul: 1977. aastaks. Oma praegust nimetust «noorte tantsupidu» kannab üritus alles 1993. aastast.