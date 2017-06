200 miljoni mees Ronaldo alustas viigiga

Reede hommikul vallandunud jutud, et Ronaldo on teatanud Reali juhtkonnale soovist suvel klubi vahetada, said nädalavahetusel juurde nii hoogu kui ka kinnitust. «Lahkun Realist. Olen otsuse langetanud. Tagasiteed enam ei ole,» sõnas Ronaldo Hispaania spordipäevalehe Marca andmetel koondisekaaslastele.

Kui välja jätta Hiina ja USA kõrgliigad, kus küll rohkesti raha, ent nigel mängutase, piirdub Ronaldo võimalike soetajate ring kahe klubiga: Manchester United ja Pariisi Saint-Germain. Just Prantsusma tippklubi presidendi Nasser Al-Khelaifiga on Ronaldo agent Jorge Mendes väidetavalt juba läbirääkimisi pidanud, kusjuures esimene kontakt olevat toimunud paar tundi enne Meistrite liiga finaali, kus Real alistas tänu Ronaldo väravatele Torino Juventuse.

Ronaldo sõlmis alles mullu novembris Realiga uue viieaastase lepingu, mis tõstis ta nädalapalga 400 000 euroni. Ühtlasi kirjutati kontrahti kosmiline, ühe miljardi suurune väljaostuklausel. Teoreetiliselt võiks Real öelda, et alla selle summa nad portugallast ei müü, aga Hispaania meisterklubi ilmutab armulikkust ning on nimetanud hinnaks «kõigest» 200 miljonit eurot.

Sellise müügihinna puhul oleks Reali kogutulu 400 miljonit, sest peale üleminekutasu saaksid nad aktivasse kanda ka Ronaldo nelja aasta palga (50 miljonit aastas), mida neil vutimehele maksta ei tuleks. Samas eelistaks Real, et Ronaldo jääks ikkagi klubisse, aga läbirääkimisi ei alustata enne maailmajagude karikaturniiri lõppu, kus Ronaldo ja Portugal eile mängudega alustasid.

Mehhiko vastu mindi Ricardo Quaresma 34. ja Cedrici 86. minuti väravatest kahel puhul juhtima, ent Javier Hernandeze 42. ja Hector Moreno 90+1. minuti väravad tähendasid, et mäng lõppes 2:2 viigiga. A-alagrupi liider on avavooru järel seega Venemaa, kes alistas turniiri avamängus 2:0 eeldatava autsaideri Uus-Meremaa.

A-alagrupi teise vooru kohtumised peetakse kolmapäeval. Vastamisi on Venemaa – Portugal ja Mehhiko – Uus-Meremaa.

INFOKAST

Maailmajagude karikaturniir

A-alagrupp: Venemaa – Uus-Meremaa 2:0, Portugal – Mehhiko 2:2.

B-alagrupp: Kamerun – Tšiili (vaata tulemust sport.postimees.ee), Austraalia – Saksamaa (täna kell 18.00).