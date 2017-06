Auto, mis oleks napilt nahka pistnud Tom Hanksi

Värvilised detailid ja uudse välimusega tagapiilar. / Esta Tatrik

Asjaolu, et üks kona oleks napilt nahka pistnud Tom Hanksi, vaikiti Kona maailma esmaesitlusel täiesti maha. Oot-oot, misasja?

Siiski, väites on oma point. Arvata võib, et süüdi on juhuste meelevaldne kokkulangemine, et Hyundai uudismudel kannab sama nime nagu kurjade kirevaks võõbatud kannibalide hõim kultusteoses «Pilveatlas». Samanimelises filmis oleksid konad äärepealt ära söönud tegelase, keda kehastas Tom Hanks. Ehk julgeb Tom Hanks pärast seda kõike endale siiski Kona soetada, kui see peaks talle meeldima hakkama.

Hyundai kuusnurksest iluvõrest on kadunud geomeetriline rangus. See muutus annab Konale muretu ja kerge ilme.

Niisiis, saage tuttavaks, see on uus Kona. Väike linnadžiip, mis peab endale välja võitlema koha turuosas, kus ellujäämine tähendab julget välimust. Manage silme ette näiteks Nissan Juke, mida võib pidada ühtaegu kamba alusepanijaks kui ka selle moeliidriks. Samas seltskonnas teevad ilma näiteks äsja värsked värvid ja uue lõikega rõivad selga saanud Reanult Captur, samuti Opel Mokka X ning alles kulisside taga etteasteks valmistuv Citroën C3 Aircross. Iseloomulikud jooned on traditsioone hülgav välimus ja lõputud isikupäraseks muutmise võimalused, mis mahuvad ühise nimetaja alla: meeldida nooremapoolsele ostjale.

Hyundais teatakse hästi, et Kona on kambaga hiline liituja ning sellevõrra tuleb disainiga rohkem pingutada. Arvestades, et mudelid i20 ja i30 hoiavad üdini konservatiivset joont, on Korea mark Konaga üle oma varju hüpanud. Hea uudis on seegi, et pole suure hooga eksitud pöörastesse vormikatsetustesse. Kujustuses pääsevad mõjule autot ainulaadsena näitavad jooned. Konat iseloomustavad väljakutsuvad plastist rattakoopad, mis sujuvalt tulesid ümbritsevateks plastkarpideks üle lähevad, silmatorkavalt lühike ülend tagaosas ning kõrged puusakaared, mis annavad autole juba eemalt äratuntava hoiaku. Väga õnnestunud on tagumine ehk C-piilar. Mitte üksnes vaimukas, vaid ka näitab autot saledamana.

Hyundai kuusnurksest iluvõrest on kadunud geomeetriline rangus ja see muutus annab Konale muretu ja kerge ilme. Seevastu kõrgel mootorikattel asuvad, kitsasteks kissis silmadeks joonistatud päevatuled meenutavad vägagi Citroëni kujustajate loomingut C4 Cactuselt ja natuke ka väiksemalt mudelilt C3.

Kokku on valida kümnes toonis kerevärvi vahel, katuse võõpamiseks on võtta kaks kontrastset tooni. Sisekujundusse saab soetada kollaseid, oranže või punaseid tepinguid ja ehisliiste. Sellega mängulisus sõitjateruumis enam-vähem ka lõpeb ja maad võtab tõsisem meeleolu. Esitlusel võis veenduda, et tagaistmel jagub ruumi koguni üllatavalt palju. Juhi vaatenurgast on Kona samuti asjaliku ilmega. Esimest korda Hyundai ajaloos on saadaval tuuleklaasinäidik, muus osas tuleb mõndagi tuttavat ette mudelilt i30. Kaheksa kõlariga helisüsteemi annab Krell.

Asjalik, ruumikas ja üldse mitte nii vallatu, kui väljast paistab. / Tootja foto

Madalam ja laiem mõnest konkurendist, aga ikkagi linnadžiip: poolteist meetrit kõrge ja 4,2 meetrit pikk, kliirens 17 cm. / Tootja foto

Eriti oluline on aga fakt, et Kona ei kavatse jääda üksnes esiveolisena pakutavaks maasturilaadseks tooteks, vaid saab ka nelikveo. Sellisel juhul leidub mootoriruumis 1,6-liitrine bensiinimootor (177 hj), millel paariliseks seitsmekäigulise topeltsiduriga automaatkäigukast. Alguses tullaksegi välja kahe bensiinimootoriga, neist väiksem, 1,0-liitrine mootor arendab 120 hj ja jõuab veidi üle 1200 kg kaaluva masina sõidutada 12 sekundiga kiiruseni 100 km/h. Kütusekuluks eeldab tehas väiksema mootori puhul 5,3 ja suurema puhul 7,3 l / 100 km.

Järgmisel suvel toob Hyundai välja uue põlvkonna 1,6-liitrise diiselmootori kahes võimsusastmes (115 ja 136 hj), mida saab nii koos kuuekäigulise manuaalkäigukastiga kui ka automaatkasti ja nelikveoga. Et Hyundai saab hästi hakkama elektri- ja hübriidsõidukitega – nagu on veenvalt tõestanud Ioniq –, siis eeldatavalt pole päris õhust võetud sosinad, et ka Kona võib hakata ühel päeval särtsu najal liikuma.

Mida veel? Saab kasutada nii Apple CarPlayd kui ka Android Autot ja telefoni juhtmevabalt laadida. On avariipidurdus, pimeala hoiatus, jalakäija ja auto taga liikujate tuvastus, sõidurajal püsimise abimees ja nutikad kaugtuled.

Nüüd jääb vaid küsida: millal? Eeltellimusi saab sisse anda juba sügisel, esimesed autod peaksid Eestisse jõudma 2018. aasta alguses.