Suvised lemmikäpid

/ Piret Tamm

Lendame, lendame, lendame koos

Puhkust võib plaanida mitut moodi. Võib jätta kõik sekeldused reisibüroo kanda, võib lihtsalt hakata otsast minema, et kontrollida, kas maakera on ümmargune. Aga kui sa oled planeerija-tüüpi, siis leidub kasulikke äppe, mis aitavad lennupileteid broneerida, öömaja leida ja autot rentida. Häid valikuid on digioskajale palju.

/ Ekraanitõmmis

Skyscanner – otsib oma koostööpartnerite parimaid pakkumusi iga kuu, võimaldab saata hoiatusi hinnamuutuste kohta. Lennud, hotellid, auto.

/ Ekraanitõmmis

Kayak – otsib pakkumusi saitide vahel, lubatakse pakkumusi, mida sa mujalt ei leia. Saad kasutada hinnavõrdlusi ja -hoiatusi. Toimib ka oluliste kinnitusnumbrite, lennuväravanumbrite jm salvestajana.

/ Ekraanitõmmis

Hopper – odavama lennuhinna otsimisrõõmu. Näitab kuude kaupa hinnavalikuid ning ennustab, kuidas hind muutuda võib. Saad panna lennu enesele nn vaatlusesse ning Hopper annab hinnamuutustest teada.

/ Ekraanitõmmis

VALK – lendamine on paljudel kahjuks ka seotud lennuhirmuga. Äpp pole isiklikke inimkatseid läbinud, sest kirjutajal lennuhirmuga õnneks isiklikku suhet pole. 3,99 euro eest allalaaditav ingliskeelne äpp peaks aitama enne lendu end ette valmistada ja lennu ajal paanikat kontrolli all hoida. Ei vaja internetiühendust ja töötab ka lennurežiimis.

/ Ekraanitõmmis

Tallinn Airport – Tallinna lennujaama ametlik rakendus. Meie moodne, armas, pisike, kodune lennujaam sinu telefonis. Kõigi meie lennuteede algus ja lõpp.

Klassika, mis töötab paljudes sihtkohtades

/ Ekraanitõmmis

Airbnb – võimaldab enam kui 190 riigis öömaja leida. Ja mitte ainult. Võimalik leida juhiseid, kuidas sihtkohas kohalike kombel aega veeta jne.

/ Ekraanitõmmis

Uber – töötab enam kui 570 linnas üle maailma. Te ju teate küll, mida sellega teha saab!

Pilet taskus, Tark Abimees ka

Oma pardakaarte saab hallata mitmesuguste äppidega, olgu need siis lennufirma enda omad või üldisemad. Märksõnad: PassWallet ja lennufirmade nimed.

/ Ekraanitõmmis

TripIt – tõeline Tark Abimees, kes sinu reisi kohe ritta hakkab sättima. Muidugi siis, kui sina oled talle eelnevalt meiliga kõik oma reisiga seotud info saatnud. Suurte firmade info oskab ta ise välja lugeda, väiksema pead käsitsi sisestama. Kui alginfo olemas, siis TripIt teeb aja- ja rajaplaanid.

Kaardikapp

Pean tunnistama, et ma olen ülimalt halb kaardilugeja. Ja ilma kaardita olen ma veelgi halvem maastikul orienteeruja, olgu see maastik kas või linnas. Google Maps minu telefonis on ajapikku mu sõbraks saanud. Isegi nii igapäevaseks sõbraks, et kui kevadel Barcelonas (absoluutselt valelt mäeküljelt) Park Güelli otsides kadus telefonist dataühendus, oli reaalsus väga karm. Kohalikud on head suhtlejad ja jooksutasid oma soovitustega mind kokku pea kümme kilomeetrit ümber mäge. Õppetund omandatud: laadi alla offline-kaardid või kasuta offline-sõbralikke äppe. Ka Google Mapsi omi saab salvestada. Aga see on tagantjärele tarkus, enne peab ikka tegutsema ja hiljem kasutama.

CityMaps2Go – offline-kaardid rohkete vaatamisväärsuste ja muu huvitava soovitustega.

/ Ekraanitõmmis

Like A Local – samuti offline-kaardid ja soovitused. Soovitused on pigem kohaliku inimese elulaadiga ühtivad elik natuke turistikastist välja.

Mina aru sind saama

/ Ekraanitõmmis

Google Translate – vana hea tuttav ja naljade sihtmärk. Äpina on sellel vanal tuttaval lisafunktsioon. Kui talle kaamera kaudu sõna näidata, oskab ta sind tõlkimisel aidata. Eriti karmi keelega siltide lugemisel võib abiks olla. Tasub proovimist.

Puhkus – see on meri… ja päike

Reisimise ja puhkamisega seotud äppidest võib Jõuluvana soovinimekirjaga pikkuses võistleva teose kirjutada, aga las olla. Puhkus on puhkamiseks. Lõpetuseks üks õpetlik puhkuseäpp. Ei, see ei ole see äpp, mis sinu kohvrit jälitab, ega ka see, mis sulle meenutab, et on aeg juua lonksuke vett, see on pisut olulisem. Eriti meile, kelle nahka päike harva hellitada saab. Need võiksid olla TANTastic ühte tüüpi telefonivaldajatele ja näiteks QSun teist tüüpi telefoni omanikele. Mõlemad annavad teada UV intensiivsusest ja jagavad infot, kuidas nahka kaitsta ja kui kaua mingi kaitse peab.

Head puhkust!