Macron unistab idufirmadest

Neljapäeval konverentsile saabunud Macron teatas mitmest uuest plaanitavast meetmest, mis lükkaks Prantsusmaa tehnoloogiasektori arengu käima ning meelitaks ligi rohkem uusi ettevõtteid ja helgeid päid. Muu hulgas lubas president algatada 10 miljardi eurose innovatsioonifondi. «Ma tahan, et Prantsusmaast saaks idufirmade riik. Ma tahan, et me oleks rahvus, kes liiguks ja töötaks nagu idufirma,» ütles Macron kuulajatele.

Ka kogu Macroni poliitiline karjäär sarnaneb mõnevõrra idufirmaga, arvestades, et 39-aastase «noorpoliitiku» partei La République en Marche (LREM) tekkis alles eelmisel aastal osana tema presidendikampaaniast ja on nüüd populaarsuselt plahvatanud, saades isegi enamuse parlamendis. Mõistetavalt tekitas Macroni jutt peamiselt tehnoloogia- ja äriinimestest koosnevas publikus üksjagu elevust, seda eriti arvestades Prantsusmaa majanduslikku stagnatsiooni ja Macroni juba varasemat populaarsust tehnikasektoris.

Tõenäoliselt oli eufoorias publikul aga lihtne unustada tõsiasja, et tehnoloogiline ja majanduslik konkurents Saksamaa ja Inglismaaga hakkab olema üsna suur.

«Prantsusmaal on tõesti midagi suurt algamas,» ütles 2015. aastal Californiast Prantsusmaale kolinud Ian Rogers, kes on ühe maailma suurima luksuskaupu tootva kontserni Louis Vuittoni digijuht. «Macron saab aru, mida tuleb teha. Ta mõistab, milliseid samme tuleb võtta, et Prantsusmaa oleks idufirmadele parem kasvulava,» märkis Rogers.

Tegelikult on Prantsusmaa presidendil juba olemas ka tugev vundament, millele hakata oma tehnoloogia kasvulava ehitama. Olemas on töötav tehnoloogia, palju häid inseneriharidusega inimesi ja ka üks Euroopa tugevamaid riskikapitali maastikke. Samas seisab verivärske presidendi teel ka mitu suurt takistust, näiteks väga jäigad tööjõuseadused ja veel jäigem bürokraatia, mis ei ole lasknud kohalikel idufirmadel rahvusvaheliseks minna.

«See on maa, kus soodustatakse ettevõtlust,» ütles veebipõhise autorenditeenuse Virtuo Technologies kaasasutaja Karim Kaddoura. «Macron peab suutma meie talente kodus hoida ja uusi juurde meelitada.»

Virtuo teine kaasasutaja Thibault Chassagne nentis, et Euroopas on ettevõtluse arendamine endiselt siiski veel liiga raske. «Probleemiks on tööjõuseadused ja tõsiasi, et Euroopas on nii palju raskem laieneda kui näiteks USAs. Siin läheb vaja rohkem raha ja tuleb võtta rohkem riske,» selgitas Chassagne.

Macron kuulutas VivaTechil välja ka tehnoloogiaviisa projekti, millega on tehnoloogiaettevõtjatel, spetsialistidel ja investoritel lihtsam endale nelja-aastast töö- ja elamisluba saada. Arvestades, et enamik parlamendist on tema poolt, ei tohiks selliste reformide läbiviimine ka kuigi raske olla.

Macron on kavalalt mänginud ka keskkonnapoliitikale, kasutades ära Trumpi väljumist Pariisi leppest, et meelitada USA ettevõtjaid Prantsusmaale. «Teeme Maa jälle suureks!» kuulutas Macron Twitteris, pilades Trumpi valimiskampaania loosungit «Teeme Ameerika jälle suureks!».

«Macron kannab endas iduettevõtetele omast optimismi,» ütles riskikapitali ettevõttes Accel Partners töötav Pia d’Iribarne. «Ta on uus tuul poliitikas, nii nagu on iduettevõtted uus tuul oma sektoris. See võib võõrtöölistele üsna ahvatlevalt mõjuda.»

Riskikapitali ettevõtte Daphini kaasasutaja Pierre-Eric Leibovici sõnul saab ta iga päev CVsid Briti tehnoloogiasektori töötajatelt, kes on mures Brexiti pärast ega taha isoleerituks jääda. «Peale selle on uueks suundumuseks saanud, et CVd saabuvad Massachusetsi tehnikaülikoolist ja Stanfordist. Enne liiguti selleks, et Euroopa kogemust saada, Ühendkuningriiki, nüüd tullakse Prantsusmaale,» ütles Leibovici.

Peale muude lubaduste tahab Macron laiendada ka 2015. aastal alanud projekti Reviens Leon, mille eesmärk on meelitada Prantsusmaalt lahkunud tehnoloogilise haridusega inimesi tagasi kodumaale.

Macroni valitsemisaeg tekitab praegu kahtlemata Prantsuse tehnikasektoris suurt elevust, optimismi ja lootust. Panustatakse ka Euroopa tehnoloogiasektorite ühinemisele, et USAga konkureerida. «Me võidame Euroopa võitluse! Prantsuse idufirmadel peab olema ligipääs 27 riigi turule!» kuulutas Macron julgelt.

Enne tuleb aga maha murda terve hulk müüre, mida keegi teine pole veel lammutada suutnud.