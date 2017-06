India IT-hiid jäi Tallinnas hätta

Ligi seitsme miljardi dollari suuruse aastakäibega India tarkvarafirma avas Ülemiste Citys kontori 2015. aasta lõpus. Üritus oli pidulik, kõne pidas teiste hulgas president Toomas Hendrik Ilves.

Eesti poliitikud ja ametnikud nägid HCLi Tallinna meelitamist suure võiduna. Suuremaid ega tuntumaid India ettevõtteid siin ei ole. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) sõnul tegid nad sellise suure kala toomiseks kaks aastat tööd.

HCLi esindajad ütlesid avamispeol, et nad valisid Tallinna, kuna siin on tipptasemel IT-spetsid, ettevõtlussõbralik ja edumeelne valitsus ning see on lähedal Põhjamaadele, kus paiknevad suurkontserni olulised kliendid.

Tallinna kontorist pidi saama siinse regiooni tähtis arendusüksus. Tööd lubati esimese aasta jooksul anda vähemalt sajale inimesele. India suursaadik Eestis teatas, et paari aasta jooksul tahab Eestisse tulla teisigi India tarkvarafirmasid.

Läks aga teisiti. Poolteist aastat hiljem on HCLi Ülemiste linnaku kontor tühi, paarkümmend inimest, kes seal vahepeal töötasid, on minema läinud. Isegi silt on ukse pealt maha võetud. Miks ebaõnnestus Tallinnas maailma üks suurim IT-ettevõte, kellel on nimekaid kliente üle maailma?

HCLi finantsteenuste valdkonna juht Euroopas Sudip Lahiri rõhutas esimese asjana, et kuigi Tallinna kontor seisab juba aasta algusest tühjana ja ettevõtte tegevus pole käivitunud nii, nagu taheti, ei ole nad Eestist minema kolinud ega kavatsegi seda teha. Praegu polevat ettevõttel lihtsalt tellimusi, mida Tallinna kontorist täita.

Kuigi Lahiri rääkis väga ettevaatlikult ja diplomaatiliselt, andis ta mõista, et HCL tuli Tallinna kitsa eesmärgiga müüa tarkvarateenuseid Skandinaavia pankadele ja finantsasutustele. Kuna aga nende ankurklientide soovid ja vajadused vahepeal muutusid, nagu Lahiri väljendas, jäi Eesti üksus tööta.

Ta tõi mitu korda näiteks HCLi Poola kontorit Krakowis, millel oli rohkem ressurssi ja parem valmisolek meie regiooni kliente teenindada. «Selline oli lihtsalt pankade soov, see on normaalne,» ütles ta.

Siiski pole Tallinna kontor poolteist aastat tühja seisnud. Lahiri sõnul tegid nad siit ühe suure projekti rahvusvahelisele autoliisingu ettevõttele. Tippajal töötas Ülemiste kontoris 25 töötajat, kõik indialased. Kuigi esialgne soov oli palgata ka kohalikke töötajaid, ei jõutudki selleni.

Kas HCLi peakontor kahetseb Tallinna tulekut? Lahiri sõnul kindlasti mitte. «Selline see äri lihtsalt on. Ma ei ütleks, et oleme siin ebaõnnestunud. Sellega tuleb arvestada, et uuel turul võib tulla tagasilööke ja edu saavutamine nõuab aega.»

Ta teatas vestluse jooksul mitu korda, et nad ei taha mingil juhul Eestist lahkuda. Nad hoiavad siin kontori alles ja maksavad ilusti üüri. «See on muidugi piinlik, kui isegi silt on ukse pealt maha kukkunud – see tuleb kindlasti tagasi panna,» ütles Lahiri.

Ta kinnitas, et nad peavad endiselt Tallinna eeliseks lähedust Skandinaavia riikidele. Niipea, kui siinse kontori ja teenuste järele tekib nõudlus, tulevad nad tagasi, palkavad töötajad ja jätkavad tööd. Lahiri avaldas lootust, et see võib juhtuda juba lähiajal. «Meil on siin paar huvitavat projekti, mille üle peame läbirääkimisi. Andke meile paar kuud aega,» soovis ta.