Eesti hokimees toob NHLi staarid Tallinnasse hokipoisse õpetama

«Mängisin Granlundidega Helsingi IFKs mitu hooaega koos ja Mikaeliga tulime 2011. aastal üheskoos ka Soome meistriks. Ta on mu väga hea sõber ja kevadel käisin tal Minnesotas külas. Küsisin Granlundidelt korra, kas nad tuleksid Tallinnasse laagrisse, ja nad olid kohe nõus,» selgitab Liivik nimekate külaliste saabumise tagamaid.

Mikael Granlund siirdus NHLi 2012. aasta suvel ning on viie hooajaga osalenud 321 mängus, kus kogunud 201 (57+144) resultatiivsuspunkti. Aasta noorem Markus Granlund järgnes vennale NHLi aasta hiljem, kui liitus Calgary Flamesiga, kust siirdus eelmise hooaja keskel Vancouver Canucksi ridadesse. NHLis on Markus Granlundi arvel 171 mängu ja 63 (35+28) punkti.

Minnesota Wildi ründaja Mikael Granlund. Brace Hemmelgarn/USA Today Sports/Scanpix

Liiviku sõnul peavad vennad Granlundid jäähoki tutvustamist ja saadikuks olemist oma elukutse loomulikuks osaks. «Tallinnas tulevad nad jääle ka ja näitavad poistele asju ette. Kindlasti jõuame nende nelja päeva jooksul laagris osalejatele ka mõningaid tehnilisi nippe näidata, aga suures plaanis on see aeg on nii lühike, et pigem rõhume innustamisele.

Spordis ongi kõige tähtsamad inspiratsioon ja motivatsioon, mis annavad noortele jõudu endaga vaeva näha. Aga kindlasti jõuame ka tehnilisi nippe õpetada ning, oleme ausad, nii kõrge tasemega õpetust pole Eestis varem nähtud!» sõnab Liivik.

Hokilaagri korraldamine on äsja Soome kõrgliigaklubiga Kouvola KooKoo aastase lepingu sõlminud Liivikule uus kogemus. «Ma ei teadnud, et kõik nii palju aega võtab. Eks õpin, aga iga uus asi nõuabki vaeva. Kui esimesel aastal asjad paika saame, siis on edaspidi lihtsam. Kindlasti soovin, et projekt kujuneks pikaajaliseks ja toimuks Tallinnas igal suvel,» sõnab Liivik.

Laager toimub 3.–6. juulini Rocca al Mare jäähallis, rohkem infot leiab ürituse Facebooki-lehelt.

Kuigi NHL on igasuguse kahtluseta jäähoki ülim võistlussari ja seal mängimine vägev saavutus, teatakse üht Tallinna saabuvat tähtsat külalist, Mikael Granlundi endiselt kõige enam 2011. aasta MMil visatud värava tõttu: poolfinaalis Venemaaga viskas ta teise kolmandiku keskel jäähoki MMide ajaloo ühe vingeima värava, mis viis Soome 1:0 juhtima ja juhatas meeskonna 3:0 võiduni (hiljem finaalis purustati 6:1 Rootsi ja võideti oma ajaloo teine MM-tiitel).

Kas Granlund õpetab toda lacrosse’ist inspiratsiooni saanud nippi ka Tallinna laagris osalejatele? «Seda peab Mikaeli käest küsima,» muigab Liivik.