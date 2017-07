Riigiametnikust ettevõtjaks: eales pole hilja elus pööret teha

Ja loomulikult kartis ta, et vaba, isiklik aeg kuivab kokku. Ministeeriumiaastatega võrreldes ongi seda vähem. Töö ja eraelu on rohkem kokku kasvanud. «Andres ka manitseb kodus vahel, et praegu ei toimu koosolekut,» tunnistab Reelika.

Ent poe mängimisest, nagu ta oma uut ametit vahel huumoriga nimetab, ei tuleks midagi välja, kui poleks abikaasa tuge ja ennekõike vanemate abi. Sest Joosep on kõigest kahene, läks alles lasteaeda, ja vähe sellest: «Mina olen tema lemmikloom ja kaisukaru,» ütleb Reelika. Kaks tööpäeva nädalas veedab ta kodus pisipojaga, nädalavahetustel ja vajadusel ka argipäeviti käivad kordamööda abiks Joosepi vanaemad: Reelika ema Saaremaalt ja Andrese ema Tartust.

Nüüdseks on iitvell – omalaadne mugandus ingliskeelsest väljendist eat well, «söö hästi» – tegutsenud Balti jaama turul üle kuu. Turg sai asukohaks valitud seetõttu, et perefirmade toodang sobibki just sinna, mitte supermarketitesse, seletab Reelika Kask. Kuigi hetki, mil saab mõtted poe mängimiselt eemale lülitada, ei teki palju, tunneb ta, et on vaimult ja hingelt vaba, on õnnelik ja rahulolev. Palju vabam, õnnelikum ja rahulolevam kui riigiametnikuna. «Kui ma midagi siin valesti teen, siis mitte keegi ei tule minuga riidlema,» seletab ta naeruga pooleks. «See on suur vabadus.»

Muidugi on kuu liiga lühike aeg, et teha pikemaid prognoose, kuidas läheb iitvellil sügisel ja uuel aastal ja kahe-kolme aasta pärast. Seda ei tea keegi ette. «Aga ma usun sellesse, et see asi toimib,» lausub Reelika Kask, «sest mulle endale meeldib see tohutult. Ebaõnnestuvad need asjad, mida tehakse poole vinnaga.»

Tagatipuks on elu talle õpetanud, mis on siin ilmas tegelikult kõige tähtsam. Pisipoeg Joosep sündis südamerikkega. Kõigest pooleteistaastasena vajas ta operatsiooni. See, ei salga ema, oli hirmutav.

«Üks väike pood on selle kõrval lihtsalt pood – sellest ei sõltu kellegi elu,» lausub Reelika Kask.

Operatsioon läks hästi. Miks ei peaks iitvellil, mida ta nimetab oma teiseks väikseks lapseks, samuti minema?