Märulipolitseiniku jaoks on heategevus ilmselge, aga must leib tahab harjumist

Ma pean alustama meie vestlust ikkagi teie tööst. Kas olete Londoni terrorirünnakute ajal tööl olnud?

Ma ei taha ega saa neist asjust rääkida. Ma olen politseinik ning ei tohi neid sündmusi ka kommenteerida.

Teiseks olen ma Eestis hoopis teistel põhjustel ning oma tööst, eriti mis puudutab terrorismiga seonduvat, ma küll rääkida ei tahaks. Olen siin ennekõike Herbert Masingu kooli ja siinsete fantastiliste laste pärast. Tahan, et see vestlus oleks ikkagi positiivsetest asjadest.

Aprillis läbisite Masingu kooli tarvis toetust kogudes Londoni maratoni. Kas olete vahepeal selle mõttega veel mõnel üritusel osalenud?

Märulipolitseinik kogus Masingu kooli jaoks raha ka ekstreemjooksul. / Erakogu

Jah. Käisime sõpradega ühel kümnekilomeetrisel takistusjooksul nimega Wolf Run. Rada oli väga raske ja selle lõpus oli vaja läbi sumbata tihedast mudast. Me veel mõtlesime sõpradega, et vahva oleks sinna sisse hüpata ning siis üleni mudasena lasta endast lahe pilt teha.

Mõeldud-tehtud. Hüppasimegi üleni sinna tihkesse mutta. Hetkel, mil muda mul üle pea käis ja raske oli hingata, mõtlesin, miks oli seda nüüd vaja teha (naerab). Samas tegi fotograaf minust ja minu üleni mudastest sõpradest vahva pildi ning juba selle pärast tasus seal mudas rapsida.

Kui palju olete nüüd Masingu kooli tarvis raha kokku saanud?

Koos on ligi 3000 naela (umbes 3500 eurot – toim).

Kes ja kuidas raha Masingu koolile kogub?

Olen rääkinud Masingu koolist oma perekonnale, töökaaslastele, sõpradele. Printisin välja kooli tutvustavad infolehed. Sõbrad ja tuttavad hakkasid ise seda levitama ning annetusi on teinud ka mulle täiesti võõrad inimesed.

Annetused pole üldjuhul suured. Suurimad summad on olnud kuni 15 naela (17,4 eurot –toim). Tavaliselt on tulnud paari-kolmenaelaseid annetusi. Aga mõte ongi selles, et iga panus on oluline. Ilmselgelt on andjaid olnud palju, et selline summa juba koos.

Kuidas jõudsite selleni, et võõrad inimesed, kes ei tea ilmselt Eestist kuigi palju, on nõus andma raha neile täiesti tundmatu kooli hüvanguks?

Heategevus ei ole minu jaoks midagi erilist. See on täiesti enesestmõistetav, et aitame neid, kes seda vajavad.

Enne märulipolitseis töötamist olin ma politsei tavaüksuses. Siis käisime kolleegidega tihti lähedalasuvates koolides oma tööst rääkimas.

Külastasime vanadekodusid, viisime erivajadusega lapsi linna peale vaatamisväärsustega tutvuma. See oli minu töö lahutamatu osa ja ausalt öeldes tunnen sellest praegu veidi puudust. Heategevus teeb mind õnnelikuks. Ilmselt olen leidnud samamoodi mõtlevaid inimesi.

Mida kogutud rahaga teha plaanite?

Mul on mõttes korraldada vahva sportlik perepäev, kus saavad osaleda Herbert Masingu kooli kõik õpilased ja õpetajad koos peredega.

Ideaalis võiks seal olla ka väike piknik ning ma tahaks igale lapsele ka midagi mälestuseks kinkida.