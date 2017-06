Saage tuttavaks: laulu- ja tantsupeo noored talendid

Juhan Uppin. / Kirill Gvozdev

Juhan Uppin (32)

rahvamuusikapeo juht

1. Sündinud-kasvanud Tallinnas, mu isapoolne suguvõsa pärineb Valgamaalt ja ilmselt seetõttu tunnen selle kandiga tugevat päritolu-sidet.

2. Muusikatee algas vanalinna hariduskolleegiumi muusikakoolis kandleõpingutega, sealt jõudsin iseseisvalt eesti lõõtspillini. 13 aastat olin iseõppija, kuid siis tundsin tugevat soovi ennast täiendada ja muusikuna arendada ning läksin õppima pärimusmuusikat muusika- ja teatriakadeemiasse. Lõpetasin selle ja Viljandi kultuuriakadeemia ühise magistriõppe 2015. aastal, olles esimene magistrikraadiga lõõtspillimängija-interpreet Eestis.

3. Olen rahvamuusikapeo loomingulise toimkonna juht ning koondorkestri ja lõõtspillide liigijuht.

4. Rahvamuusikuna on kogemused üüratud, dirigendina sama hästi kui olematud – minu tõekspidamise järgi ei ole rahvamuusika dirigeerimise muusika. Aga eelseisval peol pean ilmselt ka selle rolli kanda võtma, sest inimhulk, mida tuleb koos hoida, on suur.

5. Kuigi olen osalenud pidudel laulja, rahvamuusiku, tantsumuusika sissemängija ja pealtvaatajana, on eredaim ja põnevaim mälestus 2014. aasta pidu, mil olin esimest korda rahvamuusikute eestvedajana meeskonnas ja sain näha ka selle tippürituse korraldamise köögipoolt.

6. Lõõtspillimängijana alustades olid minu suurimad mõjutajad ja eeskujud ansamblid Kukerpillid ja Untsakad.

7. Toredaid lugusid on läbi aastate olnud palju, aga ka mulle on kogu peo tipphetk ikkagi Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm».

Mai Simson. / Kirill Gvozdev

Mai Simson (25)

1. Jõgevalt.

2. Lõpetasin 2010. aastal Jõgeva gümnaasiumi, 2010–2013 õppisin Tartus Heino Elleri nimelises muusikakoolis kooridirigeerimist ja samal ajal Tartu Ülikoolis matemaatikat, 2013–2017 muusika- ja teatriakadeemias kooridirigeerimist ja läbisin seal magistrantuuri.

3. Seekordsel noortepeol olen üks neidude kooride liigidirigentidest. Juhatan Mari Kalkuni «Oma laulu», millele kirjutas seade Andres Lemba.

4. Olen töötanud eri kooride juures 2010. aastast peale. Esimene päris «oma» koor oli 2012 loodud Tartu laulupeomuuseumi segakoor. Hiljem olen töötanud dirigendi või abidirigendina Euroopa Kultuuripealinna segakoori, Palamuse segakoori ning inseneride meeskoori juures. Sel aastal osalen laulupeoprotsessis kolme kooriga: kammernaiskoor MIINA, Jõgevamaa gümnaasiumi neidudekoor ning Eesti noorte segakoor.

5. Ma arvan, et see oli 1999. aastal, kui käisin seitsmeaastaselt esimest korda üldlaulupeol. Kontserdi ajal liikus toonane Eesti president Lennart Meri publiku seas, umbes seal, kus praegu asub Gustav Ernesaksa kuju. Inimesed läksid teda tervitama ning minagi sain temaga kätt suruda! Väikese lapse jaoks oli see nii uhke tunne!

6. Kindlasti on minu suurimad mõjutajad minu muusikaõpetaja, tänu kellele tekkis huvi koorijuhtimise vastu, ning kõik dirigeerimisõppejõud, kellega mul on tohutult vedanud! Viimaste aastate suurim eeskuju ja mõjutaja on kahtlemata olnud professor Tõnu Kaljuste, kes on loonud mulle mitmesuguseid võimalusi ning viinud äärmiselt põneva repertuaarini.

7. Gustav Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm».