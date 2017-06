Jaanipäevatajad – kes neist oled sina?

Õnnelik õgard

/ Kristina Herodes

Kõik on tal aasta valgeimaks ööks vanas lehtlas või söömaplatsil valmis. Selle kõrval kahvatub isegi jõululaud. Ämbritäis vanamoodsat äädika- ja sibulaküllast šašlõkki, karbirida lihakombinaatide uusimaid maitseid. Pesukausitäis kartulisalatit, väiksem ämber tillihakkega kurki-tomatit. Siis veel mitut sorti grillvorstikesi ja viinereid, mida tulel säristada. Ei või ju iial teada, palju jaanipidulisi tänavu õuele juhtub.

«Võtke ometi liha! Sööge veel kartulisalatit! Ulata mulle ka ketšupit, mmm… küll see šašlõkk kukkus tänavu hästi välja. Sina, Uuno, polegi veel grillvorsti saanud? Heino, küpseta aga liha juurde! Ja miks sinul, tibu, taldrik veel tühi on? Oo, näe, sealt tuleb naabri-Karla suitsukalaga. Mul on toas torti ja jäätist, kringli ostsin ka. Jumal küll, Heino, söö rohkem viinerit, sul juba samm pehme. Kuule, on ju, proovi ikka tomatit ka, Poola oma. Näh, tee üks salatiring veel peale, muidu ei jaksa üle lõkke hüpata.» Söömasõber on tavaliselt suur ja südamlik sell. Ta mõtted ja elumõnud keerlevad küll peamiselt taldriku ümber, aga tühja sest! Sellise kulinaarselt andeka kodaniku leidumine seltskonnas on tavaliselt kogu seltskonnale kui loteriivõit.

Libekeel-tantsulõvi

/ Kristina Herodes

Tema on peamine põhjus, miks mõnda seika jaanipäevapralledest on vahel piinlik meenutada... Kuid talle tuleb ka tänulik olla, et nii mõnigi pidu siin rahulikus regioonis korralikult käima läheb! Ta on suurepärane suhtleja – komplimente sajab vasakule ja paremale. Sageli hiilgab ta vaimukusega ning rõhutab sihikule võetud saakloomale igal sammul, kui eriline too on. Kui peaks juhtuma, et viimane toru ei võta, osutub sama ainulaadseks muidugi juba järgmine ohver. Sest tema eesmärk on vallutus kirja saada ja tegelikult pole ta isegi eriti tähelepanelikult vaadanud, keda kütib. Teda joovastab eduelamus, mida kellegi õnnestunud ärarääkimine pakub. Tihti on kaunitar tähelepanu üle enam kui rõõmus ja mõlemal on lõbu laialt. Eestlannad on valdavalt lootusetud romantikud, kroonilises mesijutunäljas ja seetõttu kerge saak. Kuid uskuma seda venda ei peaks. Libekeel on tegelane, kes oma puid metsa kaasa ei vea. Naiste-laste hetkeseis on ka salastatud info, mida tihti keegi seltskonnas ei tea, kaasa arvatud peategelane ise.

Tegelikult ei tasu libekeele kallal eriti kurjustada ka, sest ajaloos tagasi vaadates – mida me siin jaaniööl õieti tähistasimegi? Oma otsekoheste plaanidega on ta ehk isegi õigel teel? Vastutusvõime tema tempude juurde ei kuulu, aga seegi on esimesest nõretavmagusast repliigist teada ja edasi on igaühe vaba valik, kui kaugele kaasa minna. Vähemasti on kambas alati keegi, kes vestlust üleval hoiab ja rahvast tantsule tirib. Kuni tema ümber leidub veel piisavalt publikut, ei lase ta ka peol ära vajuda.

Naiivprintsess