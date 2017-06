Sadamarestoran: basiilikujäätisest leekides grillini

Päike paistab, väljas on 23 kraadi, puhub õrn soe tuul. Üks neid haruldasi päevi, mil Tallinnas võib nautida tõelist suveilma. Ja kus mujal seda veel veeta kui mere ääres maitsvat toitu süües. Seame sammud Noblessneri jahisadamasse Café Noblesse.

Pargime auto vana laevatehase ette kruusaplatsile. Avarad angaarid ja massiivsed uksed ei jäta kahtlust, et siin on valmistatud midagi suurt – esialgu lausa allveelaevu Tsaari-Venemaa sõjaväele. Kunagisest suurest ettevõttest on alles pudenevad kivihooned ja roostetavad karkassid. Aga see pilt ei ole trööstitu. Üle tee valmib uus kortermaja, sadamas seisavad uhked jahid, eemalt kostab kõige mõnusamat sorti suvine melu. See koht elab! Mängib muusika, kostab jutuvada, sekka seltskondade naerupahvakuid. Sadamas seisvate jahtide purjed naksuvad ja kui puhuks tugevam tuul, kuuleks ka merekohinat. Teenindajad manööverdavad kiirel sammul laudade vahel, grillilt kerkivad imehead lõhnad. Kõige selle kohal ilutseb silt «Sadamarestoran» – seda peab siin suviti Food Studio.

Päikesepaisteline päev on kohale meelitanud suure hulga inimesi ning juba jõuan mõttes kiruda, et oleks ikka pidanud laua ette kinni panema. Siis aga näeme, et parasjagu on lauatäis sööjaid lahkumas, ja nii saamegi laua otse kai ääres. Alahoidlik meel hoiatab hetkeks – kaiserv on lauast poole sammu kaugusel, ent vaade kauguses paistvale Aegna saarele ja peegelsiledale merele ei jäta siiski kahtlust, et koht on võimalikest parim. Paar hetke ootamist, kui juba tuleb reipal sammul meie juurde merehõngulises sinises särgis teenindaja.

Kiire pilk menüüle ja kohe on selge, et siit leiab maitseelamusi Jaapani köögist India, Vahemere, Prantsuse ja põhjamaade kulinaariani välja. Menüü pole küll pikk, kuid toiduvalikust vaatab vastu läbimõeldus ja vaheldusrikkus. Sadamarestoranile sobivalt on olulisel kohal kala- ja mereanniroad, aga tellida võib ka burgerit.

Janu kustutamiseks valime kohapeal valmistatud Noble limonaadi (4 eurot). Põnevuse nimel ei küsi me joogi koostist, aga hea on – parajalt magusat maitset tasakaalustab hapu rabarberivars.

Isutekitajaks otsustame võtta karrisamosad chimichurry kastmega (6 eurot). Pisikesed krõbedad pirukad meenutavad esimese ampsu järel karriga täidetud pelmeene, ainult oluliselt õhema tainaga. Naudime suvist melu ega oska aimatagi, mis kohe juhtuma hakkab. Meist paarikümne meetri kaugusel algab grilli ümber sagimine ja teenindajad kogunevad sealt tõusva suitsusamba ümber. Grilli alt tõuseb leek, üks teenindaja hüüab teisele: «Too enda oma ka!», ja jookseb ise parkla poole, et autost tulekustuti haarata. Kui kustutid on tühjaks lastud, jääb leekidest järele vaid pruunikas tossupilv. Ühtlasi on summutatud ka meie lootus grillilt pearoog tellida. Selle asemel valime tagliatelle mereandidega (9 eurot). Koorene kaste sisaldab suuri lõhetükke ja krevette ning kõike seda kaunistavad parmesaniviilud ja kaks basiilikulehte. Varsti on selge, et sellest portsjonist piisanuks ka mitmele.

Magustoiduks võtame Noble jäätisevaliku. Vanill, maasikas, basiilik ... ja lisaks tuhajäätis, mis kõik kaunistatud värskete marjadega. Basiilikujäätis kõlab esiotsa küll kahtlaselt, ent just selle maitse jääb meelde.

Välikohvikuna sõltub Noble suuresti ilma kapriisidest. Päikeselise ilmaga on see koht lausa idülliline. Lahkume täis kõhu ja lõbusa tujuga ning lubame, et tuleme kindlasti tagasi – grillimenüü vajab ju samuti proovimist.

Avatud: E–R 17–23, L–P 12–23

Karrisamosad. / Ele Loonde

Tagliatelle mereandidega. / Ele Loonde

Jäätisevalik / Ele Loonde

Noble limonaad. / Ele Loonde

Noppeid menüüst

Oliivid, grissinid ja hummus – 6 eurot

Röstitud värske pardiliha pitaleib chipsʼidega – 8 eurot

Grillitud Norra lõhefilee võikartulitega – 15 eurot

Põletatud juustukook värskete marjadega – 6 eurot