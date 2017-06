Kultuuri lühid

2 kirjastajat osales riigikantselei hankel, millega otsiti Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks mõeldud 44 raamatust koosnevale raamatusarjale väljaandjat.

Selgus, kes läheb Veneetsia arhitektuuribiennaalile

2018. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaalil esindab Eestit rahvusvahelise noorte kuraatorite meeskonna intrigeeriva nimega konkursitöö «Nõrk monument» (Weak Monument), mille taga seisavad EKAs ja Hollandi Delfti Tehnikaülikoolis õppinud Laura Linsi (praktiseerib Londonis arhitektina) ja Roland Reemaa (arhitekt, praegu külalisõppejõud Delfti Tehnikaülikoolis) ning Londonis praktiseeriv, peale Delfti ka Prahas õppinud arhitekt Tadeas Riha. Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatud rahvusvahelisele kaheetapilisele kuraatorivõistlusele esitati 13 tööd, mille seast valiti eelmisel nädalal avalikku finaalvooru viis.

2018. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub 25. maist 26. novembrini, mille põhinäitust kureerivad Dublinis tegutseva Grafton Architectsi büroo asutajad Yvonne Farrell ja Shelley McNamara.

Onu Bella kirjutas raamatu oma haigusest

Onu Bella esitleb teisipäeval raamatut «Tappa prostatavähk», kus legendaarne muusik ja kirjanik räägib võitlusest vähiga. Kaheosaline autobiograafiline pulpfiction on halastamatult aus käsitlus sellest, mida hakkab läbi elama seni täiesti terve mees, kes regulaarselt arsti juures käimisest hoolimata saab eesnäärmevähi diagnoosi. Ilukirjanduse ja fantaasiaelementide kõrval jookseb romaanis armastatud meelelahutustegelase enda lugu, mis on pehmelt öeldes võigas. Raamat räägib ausalt, mis ja kuidas hakkab mehe elu sellises olukorras olema. Oma keemikuharidusest lähtuvalt on autor äärmiselt süvitsi käsitlenud ka raviprotseduuride ja ravimite toimet ning spetsiifikat.

Raamatu kujundas Jan Garšnek ja selle on kirjastanud kirjastus Ema & Isa, mille taga on Juku-Kalle Raid. Toimetanud on Lauri Vanamölder.

Oluline briti leht nimetab Tommy Cashi lavasensatsiooniks

Räppar Tommy Cash möllab sel suvel mööda Euroopat ringi nii, nagu seni pole ühtki eesti popmuusikut seda tegemas nähtud. Kas me saame uue Arvo Pärdi?

Hiljuti esines Cash Barcelonas elektroonilise muusika festivalil Sonar ja tõmbas seal kuulajaid-vaatajaid nagu tolmuimejaga. Järgmisena astub ta üles kuulsal Glastonbury festivalil Suurbritannias.

Sellest ja muudest asjadest võttis Cashiga rääkida The Guardian ja avaldas artikli pealkirjaga «On see tõsi? Tutvume Tommy Cashiga, sürrealistliku postsoveti räppsensatsiooniga». Artikkel osutab, et Cash lindistab Londonis albumit, mida leitakse olevat stilistiliselt keeruline määratleda, kuna autor on liikunud trapist bassini ja sealt edasi hi-nrg eurotrance’i-mõjuliseks. Kirjeldatakse Cashi videoid, imagot ja toimepõhimõtet.

Cash ise ütleb, et šokielementide tõttu võrreldakse teda tihti küll LAVi räppari Die Antwoordiga, aga ta ise hindab palju olulisemaks huvi mehhiko filmimehe Alejandro Jodorowski vastu. Guardian kostab veel, et tegelikkuses on Cashil palju enam ühist artistidega nagu Lil Peep või Yung Lean, «kellel on eriline tunnetus, kuidas kunst töötab meie hüperühendatud digitaalses maailmas».

Lõpetuseks räägib räppar, et võrdlusmomendid mainitutega langevad ära, kui tutvutakse tema uute materjalidega. «Nagu ütles Marina Abramovic: heal kunstnikul on üks hea idee, geeniusel kaks.»