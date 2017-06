Kirjeldamatult vägevad hetked

«Selliste momentide pärast seda asja teemegi. See seltskond, kes meil siin on.. need, kes ei mänginud finaalis, see, kuidas nad pärast viimast punkti väljakule tormasid, see näitab, et see läheb meile kõigile korda ja nad saavad aru, et selles meeskonnas on neil suur roll,» kommenteeris kapten Kert Toobal, kes vahetas pärast matši emotsionaalse hetke vend Andresega.

Ehedate tunnete kirjeldamine on keeruline. «Need on ajaloolised hetked ja sa pead selleks kohapeal olema, nägema neid ilmeid ja emotsioone, neid detaile,» lisab koondise kauaaegne kapten. «Hispaanlased algul domineerisid, aga me tulime järele ja läksime sealt hooga lõpuni, hispaanlastel läksid pead norgu,» sõnas Toobal ja tunnistas, et edu tõi kannatlikkus ja kohanemine vastasega. «Nüüd naudime seda hetke ja proovime veel paremini teha,» lisas ta.

Sarnaselt eelmise suvega suure osa ajast koos veetnud võrkpallurid võtsid selle karika võitmiseks ette pika teekonna Mehhikosse. Poolfinaalis alistati ülikindlalt võõrustajad. Ka hispaanlastele ei antud finaalis suurt sõnaõigust. Saalis valitsenud 30-kraadine õhutemperatuur tähendas seda, et üleliigsed emotsioonid tuli mängust välja jätta – see lihtsalt röövis meeletult energiat.

Eestlased said Mehhiko keeruliste tingimustega kõige paremini hakkama – ajavahe ja metsik kuumus, väljas küündis temperatuur 40 kraadi lähedale. Ka trenne plaaniti hoolsalt, nii olid eestlased ainus meeskond neljast, kes tegi reedel ehk esimesel päeval kohapeal vaid ühe trenni. Et end säästa. Lõpuks tasus see end ära.

«Ma tean, mida ma teen. Lisaks tean, et teiste meeskondade pikem ettevalmistus pole olnud selline nagu meil. Nad on saanud hiljem kokku, treeninud vähem, olen treeneritega suhelnud,» teatas peatreener Gheorghe Cretu enesekindlalt, nagu polekski muud võimalust peale Eesti esikoha eksisteerinud. «Mul on nii-nii hea meel, raske on seda sõnadesse panna,» lisas juhendaja.

Sel suvel meeskonnaga liitunud ja üliolulisse rolli kerkinud nurgaründaja Andrus Raadik ütles, et karika suurus või medalite puudumine teda ei morjenda. Ja et kõik see edu tuli väga raskelt.

Saal oli taas tapvalt palav, pall lendas väga imelikult. «See meeskond andis endast kõik. Karikas on küll väike, aga selle karika järele me ei tulnud. See võit jätab jälje südamesse,» ütles Raadik ja kiitis blokis säranud Ardo Kreeki ja Andri Aganitsa. «Selline kogemus võiduga lõpetada – mida veel tahta!»

Seejuures mängu eel juhtus Mehhikos Leoni spordihallis kaks ärevat või kummalist hetke. Need mõlemad puudutasid koondise üht tugitala Ardo Kreeki. Nimelt purunes temporündaja tossul soojenduse ajal õhkpadi ja mänedžer Robin Ristmäe pidi jalgadele valu andma ning joostes hotellist Kreegile uued tossud tooma.

Vahepeal suutis Kreek palliga laest ühe valgusti alla rihtida ja põrand kattus klaasikildudega. Aga need koristati ära ja tossud jõudsid vahetult enne mängu algust samuti saali.