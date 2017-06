Pits paljal ihul

Pits pole moemaailmas mingi uus tulija, pigem juba vana sõber. Uus on aga see, mida me stiilseks peame ja elegantsina aktsepteerime. Praegugi võib minna turvalisemat teed: sokutada oma uhke läbipaistva pitsrüü alla teksapaar või mõni muu katvam kiht, ning kogu fantaasialend jääb kenasti kandja kontrolli alla. Või hoopis vilistada sellele, mida mõtlevad teised? Kui sa tunned end oma nahas hästi ka siis, kui seda peidab vaid pisut pitsi, on ju lõppeks ükskõik, kui palju pilke sind saadab. Mõnda ehk ärritab, teist võib-olla jälle rõõmustab? Suvi on parim aeg moeulakusteks ja eksperimentideks!

Stiilikuninganna Uma Thurman astub punasele vaibale, kandes muidugi kõige kuumemat sõna moemaailmas – õhkõrna pitsi ja tantsivaid narmaid. Cannes'i festivali punasel vaibal / Erlend Štaub

Cannes’i festival pole vaid filmimaailma tähtsündmus, see on ka üks teenäitajaid trendimaailmas. Pitsid, mis oleks otsekui kandja kehale tikitud, pole selles kandis mingi enneolematu asi, pigem juba heaks kiidetud tava. Kui sa oled noor näitlejanna, kelle edu sõltub otseselt tähelepanu äratamise võimest, on see valik kindla peale minek. Samast põhimõttest tasubki kinni võtta: kui midagi sellist selga paned, mõtle vaid hetkeks, kuidas, kus ja miks. Et saavutatu ikka sinu enese, mitte suvalise mööduja huve teeniks.

kas palja naha peale pitskleidi sikutamine on tavaelus ikka normaalne temp?

Trendikas narmakleit on loodud selleks, et tantsida läbi suve, Taifuni kollektsioon. Gerry Weberi moeshow, Taifun / Meisi Volt

Pitside kõrval on alternatiivne trendilemmik otsekui nahale õmmeldud narmaread. Enamasti heledad või ihutoonis, tantsivad kandjaga kaasa ja kinnituvad kes-teab-kuhu. Moekalt kuum ja fantaasiat tiivustav valik neile, kellele pitside otsekohesemad paljastused oleksid veidi liiast. Kuid mõistagi saavad kaks lemmikmotiivi sageli ühes ja samas kleidis sõbralikult kokku, nii et rohkem võib vabalt olla rohkem! Ohtu üle pakkuda ei ole, eriti kui teemaks on nii vähesel määral kleiti ja katvust.

Kristina Viirpalu haldjalik couture – õhtukleidid, mille lillepitsid oleks otsekui kandja ihule tikitud ning pärit mitte argisest maailmast, vaid muinasjuttudest. Kristina Viirpalu Couture / KV Couture

Eesti moeloojate hulgas leidub samuti meistreid, kes pitsidest fantastilisi asju loovad. Vaieldamatu geenius selles kunstis on Kristina Viirpalu – tema couture-kleidid, mille tikandid-pitsid kandja nahaga glamuurselt kokku sulavad, on omaette tase. Tema loomingust selgub huvitav tõde: peen käsitöö ja meisterlik teostus on nagu puhastustuli, mis vääristab elegantsiga ka kõige uljamad ja provokatiivsemad ideed. Kristina esitles äsja kirgikütvat rannakollektsiooni, kus peale paari pitsimotiivi ja tikitud lille polegi justkui midagi vaja. Kui armastad oma keha ja oled piisavalt julge, siis pane selga ja tunne suvistes elumerelainetes möllates pilkude tormist vaid rõõmu. «Läbipaistvad tikitud trikood on üks viis suve saabumisest rõõmu tunda. Neile, kes julgevad. Mõni bodile maandunud maasikamotiiv või sinine lind saab küll suvepäeva ainult paremaks teha,» arvab disainer ise.