Tänavused kuldmedali saajad Tartus ja Tartumaal

Et tehtud tööd ja nähtud vaeva veidigi tunnustada, saab iga Tartu linnas asuva gümnaasiumi lõpetav kuldmedalist linnavalitsuselt 200 euro suuruse stipendiumi. Hõbemedali saajaid, keda on Tartus kokku 54, premeerib linn 150 euroga.

Tartu maakonnas saab sel aastal gümnaasiumi lõputunnistuse kätte ligi 280 noort, Tartu linnas on lõpetajaid pea tuhat. Lisaks siinsele paarisküljele pääsenud kuldmedalistidele on 61 õppurit näinud suurt vaeva, et koos lõputunnistusega teenida välja hõbemedal. Heade õpitulemuste eest saavad kiituskirja 45 kutsekoolilõpetajat.