Miljoniline järjekord 25 aastat tagasi

Tasuta ühistransport toimis juba toona: kuna näiteks Tallinnast Tartusse sõita soovinud inimesed ei jõudnud rublasid kroonideks vahetada, andsid bussijuhid vaba voli tasuta sõita.

Rahavahetuse elavad järjekorrad linnades-külades olid meeletud. Päris oma raha! Meie enda Eesti kroon!

President Arnold Rüütel meenutas, et ostis esimeste kroonide eest lihtsaid tarbeasju. Kõigil meil on oma mälestus: kellel diskopilet, kellel toidukott.

Rahavahetus kestis kolm päeva: 20. juunist 22. juunini. Rahavahetajate nimekirja oli kantud 1,4 miljonit inimest, kellest 1,1 miljonit käis kroone ka lunastamas. Keskmiselt vahetati raha 136 krooni eest.

21. juunil tuli teade, et ringlusesse on lastud 593 164 250 krooni. Eesti residendid võisid vahetada sularaha kuni 1500 rubla kursiga 10 rubla 1 krooni vastu, summad üle selle kasvasid kordades: 50 rubla andis ühe krooni.

Krooni saabudes maksis leivapäts 80 senti kuni 1,5 krooni. Üks korralik vabaõhukontsert kolm krooni. Suhkrukilo 6,6 ja võipakk 3,5 krooni. Keskmine brutopalk oli 25 aastat tagasi 549 krooni.

Kommentaarid

Tiit Vähi, endine peaminister

Krooni tulek tõi teatava pingelanguse. Sõitsin Valgamaale oma emale külla ja kuna tal polnud rublasid, mida kroonide vastu vahetada, andsin poole oma kroonidest emale, pool jätsin endale. Krooni tulek oli ühe suure ajastu lõpp. Eesti oli iseseisvuse taastanud. Krooni tulekuga sai ka Eesti majandus iseseisvaks. Suur töö oli tehtud. Praegu on toonasest iseseisvusest kahjuks väga vähe alles jäänud. Oleme praegu rohkem kellegi teise territoorium, kellegi polügoon kui iseseisev riik.

Ivo Linna, laulja

Mõtlesin, et kui saan oma 150 krooni kätte, siis lähen Raekoja platsi ja ostan ühe õlle. Jõudsin Raekoja platsile ja mind tabas tohutu šokk. Kruusitäie õlle hind oli 45 krooni. Ma peaaegu minestasin ja jätsin ostu katki. Tol ajal elasin Meriväljal ja mõtlesin suure vihaga, et lähen ostan siis poest. Mul on meeles, et seal maksis õlu 2,20 krooni. Merivälja poe ees müüs üks kohalik kalur värskelt püütud ahvenaid kilohinnaga üks kroon. Ostsin mitu kilo ahvenaid ja keetsin kalasupi. Selline oli minu lülitumine krooni maailma.

Mait Malmsten, näitleja

Tol ajal õppisin lavakunstikateedris ja käisime kursusega Soomes, kus töötasime lõbustuspargis. Kui Soome läksime, oli Eestis veel rubla, kui tagasi tulime, oli juba kroon. Vahetasime margad kroonideks ja ma arvan, et käisime esimese asjana restoranis.

Tarmo Soomere, Teaduste Akadeemia president

Eesti kroon oli suur raha. Nüüd kaupleme umbes kuusteist korda pisemate summadega. Krooni ajal näisime hirmus rikastena.

Anu Saagim, Õhtulehe loovjuht

Krooni tuleku ajal elasin tegelikult Ameerikas. Tulin sel ajal korraks koju käima, kogu olukord oli ähmi täis. Kerge šokimeeleolu! Esimesed kroonid andsin emale. Mäletan meeletut järjekorda, et esimesed Koidulad-Tammsaared kätte saada! Maailmarändurina leian, et kõikjal võiks üks raha olla.

Toomas Tõniste, rahandusminister

Minu esimene mälestus Eesti krooniga seostub pärast veetreeningut lõunasöögi arve maksmisega Pirital. Olime vennaga just välisregatilt koju jõudnud ja esimest korda olid värsked Eesti kroonid kenasti rahakotis, tookord vahetati väga väike summa rubladest kroonideks. Mäletan, et ei raatsinud eriti midagi süüa, kuna kuidagi kahju oli uut raha kohe söögi peale kulutada, eriti kui seda rahakotis veel nii vähe oli.

Kommentaare võtsid Tuuli Koch ja Kadri Kuulpak