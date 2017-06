Venelased oskavad hästi laulda – ja mõned isegi tantsida

«Mulle kui venelasele on mõned laulud väga rasked: ma ei saa mõnikord isegi aru, millest lauldakse, ja siis on teksti raske selgeks saada,» jagab oma muljeid Sillamäe muusikakooli noortekoori laulja Katja Tšernõšova. «Samuti leidub vokaalses mõttes raskeid laule,» lisab neiu.

Aga loomulikult on tekkinud ka uusi lemmikuid. Praeguses repertuaaris on Katjale kõige enam meelt mööda «Paradiis», mille viis on tüdruku arvates kena ja sõnad arusaadavad. See on juba tema kolmas laulupidu pealinna lauluväljakul, nii et tal on, millega võrrelda.

Katja sõbranna Uljana Safiullina on samuti n-ö vana kala: tema jõuab peagi Tallinna lauluväljakule lausa neljandat korda. Uljana ütleb, et teda on iga kord hämmastanud, kui suure ja mahuka lauluvaliku korraldajad ette valmistavad – talle suisa tundub, et iga kord on laule aina rohkem. «Selles mõttes meie maa õitseb,» teeb noor, lauljaelu nautiv vestluskaaslane järelduse.

Siiski tundub seekordne laulurepertuaar Uljanale päris raske. Muusikalise poolega on üldiselt kõik hästi, aga mõned tekstid tekitavad raskusi. «Terves reas lauludes meloodia kordub, aga sõnad on mõneti nagu sarnased, ometi mõttelt erinevad ja siis on väga oluline kõik väga täpselt välja hääldada, et kõik kõlaks nii, nagu eesti keeles kõlama peab,» selgitab neiu. «Mulle meeldib kõige rohkem «Eesti muld ja eesti süda», aga üldiselt on kõik laulud head ja toredad, igaüks omamoodi.»

Vene-eesti patriotismipuhang

«Kui aus olla, siis kõige tugevamaid tundeid tekitavad minus täiskasvanute laulu- ja tantsupeod,» sõnab elukogenud Helju Veedam. «Noortepeod on muidugi ka toredad, sest lapsed on toredad ja valmistavad rõõmu ja nii edasi, aga see on ikkagi väga suur töö. Täiskasvanute pidudele sõidame ju ikkagi mõttega, et tahame tõepoolest seal osaleda, aga lapsed ei saa sellest alati nii aru, neile tuleb väga palju kõike seletada ja rääkida. Paljud lapsed rõõmustavad, aga mitte kõik, eriti väiksemad lapsed võivad olla sellised memmepojad, tukunuiad.»

Vanemate klasside laste, gümnasistidega on lood sootuks teised. «Kõige tugevam emotsioon on patriotism ja see muutub iga korraga aina tugevamaks ning vanuse kasvades tunnetatakse seda üha selgemini. Just seal, lauluväljakul tunnen nagu ei kusagil mujal meie maa ja rahva ühtsust. Ma olen alati sõitnud laulupeole meie Sillamäe kollektiiviga. Me oleme kõik venelased, aga sellest hoolimata on väga meeldiv ja tore tunda end ühtsena eestlastega!» ei varja südamest tulevat siirast rõõmu suurpeost Uljana Safiullina.

Katja Tšernõšovale meeldib samuti laulda koos tuhandete kaasmaalastega, kellest keegi ei tee välja väsimusest, ehkki peab tundide kaupa taluma päikest või vihma. «See on tohutult erutav, kui seisad seal suure laulukaare all, ümberringi on palju inimesi, sinu peale on suunatud kaamerad, sina ise aga tunned uhkust oma maa üle, selle üle, et on olemas niisugune tore traditsioon. Venelased ja eestlased on laulukaare all ühtsed, me laulame kõik koos ühtesid ja samu laule,» räägib oma elamustest vaimustunult Katja, kes ootab ainult, et kõike seda peagi uuesti kogeda.

Paljud laululapsed panid sarnaselt juhendajatega tähele hiljuti puhkenud avalikku arutelu, kas laulupeol võiks esitada ka laule vene keeles. Meie põgusa lauljate seas tehtud küsitluse põhjal selgus, et nad suhtuvad mõttesse kas neutraalselt või siis on seisukohal, et võõrkeelsed tekstid eesti laulupeole ei sobi.

«Kui see pidu on juba Eestis sündinud ja eestlased on selle käima pannud, ei pea meie maa vene elanikud ennast muidugi salgama, küll aga sellega arvestama,» leiab Uljana Safiullina. «Minul ei ole küll kunagi tekkinud vajadust laulda laulupeol vene keeles. Me elame kõik siin maal, see on meie ühine kodumaa ja pole oluline, kas oled venelane või eestlane.»

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane.