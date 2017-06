Meeste vaimse tervise teema tuleb luku tagant valla päästa

Sageli arvatakse, et vaimsete muredega peab igaüks ise hakkama saama. Mis siin ikka pikalt rääkida ja arutada: inimene tuleb saata vastava valdkonna spetsialisti juurde, küll tema juba vaatab, mis üldse teha annab.

Meeste vaimsest tervisest rääkimise vabadus on suisa topelt tõkke taga, sest mängu tulevad mehi puudutavad stereotüübid. Mees peab meie tõekspidamiste kohaselt alati olema murdumatu ja kui mõni tervisemure vaevab või lihtsalt vanust juba üle keskmise, polegi enam tegemist justkui piisavalt mehise mehega.

Kuidas hoida mehe soolist identiteeti, kuid samal ajal elada kaua ja rahulolevana? Kuidas luua keskkonda, kus mees saaks jääda meheks, kuid võiks siiski oma tervise eest hoolt kanda?

Vaimse tervise rakendusveebileht peaasi.ee on meeste vaimse tervise teemaga aktiivselt tegelenud juba ligi aasta. Viidates sellele, et mehed võiks vaimse tervise probleemidega abi otsida, riskin neid tembeldada mökudeks või vastutustundetuteks poisikesteks. Öeldes «Kuulan meest!» riskin jällegi sõbrannade halvakspanuga, tühistades aastakümneid kestnud võitluse naiste võrdsete õiguste eest.

Tunnistan: meeste vaimsest tervisest ei julgegi eriti rääkida, sest iga sõnaga on oht sattuda vastanduste või taktitundetuse eskaleeruvasse sasipuntrasse. Võttes siiski julguse kokku, tahaks öelda, miks on see teema oluline ja päevakajaline.

Noorte meeste siitilmast lahkumise üks kõige tõenäolisemaid viise on enesetapp. Lapsevanemana soovime lapsi kaitsta kõige ohtliku eest ja kõike õigesti teha. Selleks on miljon nippi ja reeglit, mida peab järgima: õige toitumine, õige kool, õige trenn ja palju muud. Samas on noore inimese heaolu alus esmalt elusolemine ja selle tagamiseks on vaimsele tervisele panustamine kindel võit.

Noored mehed võivad identiteedi ja mehisuse otsingutel sattuda kergemini äärmuslike rühmade või organisatsioonide liikmeks, kus nad saavad mugavalt välja elada või tunda kõige teravamaid tundeid. Mehine olemise soov on see, mis võib hõlpsasti viia ka kuritegevuse lainele ja vanglasse. Valdav enamik vangidest ongi meil ju mehed.

Poisid langevad mitu korda tõenäolisemalt koolist välja ja saavad enne ka vastavaid koolipoisihindeid. Selle tulemusel on nad muutuvas majanduskeskkonnas haavatavamad ning võivad sattuda ebakindlasse finantsolukorda või üldse peaga töötamisele käega lüüa.

Meie tööealiste inimeste hulgas on suur hulk mehi, kelle töö tulemlikkus on alanenud õige abita jäänud depressiooni, ärevushäirete või muu vaimse tervise häda tõttu. Vaid viiendikul neist on olnud julgust abi otsida.

Mehed satuvad naistest hõlpsamini sõltuvusprobleemide küüsi, olgu siis jutuks alkoholism, mängurlus või kasvõi pornosõltuvus. Kindlasti on seal ka bioloogilist alust, kuid igaüks saab õppida oma impulsse paremini kontrollima, naudingut edasi lükkama, pingeid ja emotsioone juhtima.

On tähtis meeles pidada, et isegi meie riigi kaitsevõime sõltub suuresti sellest, mis meie meeste peas toimub. Pea on kõigil noortel meestel kaasas ka kaitseväes.

Miks see teema mulle oluline on? Nimelt on mul häid sõpru ja isegi mõned kolleegid, kellele sooviksin toeks olla ilma, et nende mehelikkust kärbiksin. Mul on patsiente, kellega tahaks teha koostööd viisil, mis neile parimal moel sobiks.

Kõik me asetseme igal ajahetkel tervise ja haiguse skaalal mingis kindlas punktis. Vahel oleme terved, vahel haiged, suure osa ajast seal kuskil vahepeal – see käib inimeseks olemise juurde.

Igaüks saab midagi ette võtta oma vaimse tervise parandamiseks. Üks võimalus selleks on õigest kohast nõu ja abi küsida.

Selleks, et meeste mured leiaks senisest kiiremini ja efektiivsemalt lahenduse, tuleks meil kõigil vajaduse korral suu lukust lahti teha ja meeste vaimsest tervisest rääkida. Võib küll väita, et rääkimisest kasu pole, ent ammugi pole kasu vaikimisest.

Meeste vaimsest tervisest oli laiemalt juttu tänavu mais Energia avastuskeskuses peetud konverentsil «Mis toimub kangelase peas?». Konverentsi ettekanded on järelvaadatavad leheküljel peaasi.ee.