Aastaid Eestis elanud kurd kardab vargsi riigist väljasaatmist

«Meie hirm on see, et kuna ta kõnnib nüüd ringi ilma ühegi dokumendita ja on illegaal, võidakse tal panna käed raudu ja ta lennukisse tõsta,» lausus Üprus.

Kamal on kasutanud kõiki viise, et ta saaks Eestisse edasi jääda, kõik tema varasemad rahvusvahelise kaitse taotlused on tagasi lükatud. Kamal ise ütleb, et kohtud põhjendasid taotluse tagasilükkamist sellega, et tema kodupiirkonnas Iraagis ei ole ohtu tema elule, mees ise vaidleb sellele vastu. «Alles üleeile oli seal pommiplahvatus,» sõnas ta ja lisas, et kardab, et ta ei jõua halduskohtu otsust ära oodata ning ta saadetakse enne lihtsalt tagasi Iraaki.

Laps pole argument

PPA ei nõustunud kommenteerima, kas nad on otsustanud Kamali enne halduskohtu otsust riigist välja saata. Tõenäoline on, et see siiski juhtub.

Kamal on PPA hinnangul praegu ebaseaduslikult Eestis, kuna ta ei ole saanud siin rahvusvahelist kaitset ega elamis- või tööluba. Kamal väidab, et saaks tööle minna varasema tööandja juurde Heimarus OÜs, kus ta oli rehvivahetuse tehnik ja autopesija abimees.

«Eesti vabariigis võivad töötada riigis seaduslikul alusel viibivad inimesed. PPA-le teadaolevalt mees ei tööta. Samuti on eri kohtuastmetes kaalutud olukorda, et mees ei saa kohtuda oma seitsmeaastase lapsega. Kohus leiab, et see ei ole piisav põhjus viibimisaluse andmiseks,» sõnas Tammekun.

«Ma ei saagi end enne tööle vormistada, kui PPA ei anna mulle dokumente, lihtsalt ei anna. Nad tahavad minust lahti saada,» vastas Kamal.

Tammekun kommenteeris, et PPA koostas mehele lahkumisettekirjutuse, millega on talle pandud kohustus riigist lahkuda, mida ta pole seni teinud. «Kohus on kontrollinud mehe väljasaatmise õiguspärasust eri haldusasjades, mida kohus on menetlenud. Kohus ei näinud esitatud asjaoludest, et on mingeid takistusi tema tagasisaatmiseks päritoluriiki Iraaki,» märkis ta.

«Välismaalaste seaduse alusel pole välismaalasel õigust menetletavate elamislubade liikide ja kohtus vaidlustamise korral viibida Eesti vabariigis. Kamal oleks pidanud eraldi taotlema riigis viibimise õigust esialgse õiguskaitse korras, kuid ta ei ole seda teinud,» lisas ta.

Kamal ütleb, et kuigi tema seitsmeaastane tütar on temast kinnipidamiskeskuses oldud aja jooksul võõrdunud, soovib ta psühholoogide abiga lapsega edasi suhelda. Kompromiss tütre hooldusõiguse jagamiseks ja alimentide maksmiseks on mehe sõnul kohtu kaudu leitud.

«Eile oli tal sünnipäev ja ma helistasin talle, aga ta ei tahtnud minuga rääkida. Aga see on minu pere ja ma pean maksma neile alimente,» rääkis Kamal ja lisas, et Iraagist ta enam tagasi ilmselt ei saa. «Nad panevad automaatselt keelu, et ma ei saaks viis aastat siia tagasi tulla. Viis aastat on nii pikk aeg.»