Maaülikool vähendas kohtade arvu, Tartu ülikoolis uued õppekavad

Pea paarsada õpi­­himulist sai märtsikuus pärast akadeemilise testi edukat sooritamist teada, et neid ootab Tartu ülikool. Vähemalt 65 punkti kindlustas neile sissepääsu enamikule Tartu ülikooli erialadele.

Suvel saab akadeemilist testi sooritada ainult kohustusliku sisseastumiseksamina neljal sotsiaalteaduste valdkonna õppekaval, teistele erialadele suurepärane sooritus enam suvel automaatset kohta ülikoolis ei taga.

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on akadeemilise testi sooritamise tingimuste muutmine tänavu oluline muudatus. «Vara on öelda, kas järgmistel aastatel jätkame samamoodi. Eks peame suve lõpus kokkuvõtteid tegema, kuidas vastuvõtt läks,» rääkis ta.

Tartu ülikool alustas sisseastumisavalduste vastuvõttu eestikeelsetele õppekavadele

19. juunil. Kui enamikule erialadele saab avaldust esitada sellest nädalast, on tänavu sotsiaalteaduste valdkonna neli magistriõppekava – Euroopa õpingud, ettevõtlus ja tehnoloogi juhtimine, strateegiline juhtimine ning teenuste disain ja juhtimine –, mille vastuvõtt on alles augustikuus.

See oli Kaldma sõnul valdkonna soov.

Kohti vähem

Nagu Tartu ülikoolis, algas eile vastuvõtt ka kõrgemasse sõjakooli ja Eesti lennuakadeemiasse. Ülikool võtab kõrghariduse esimese astme 53 õppekavale 2347 uut tudengit ja 48 magistriõppekavale 1457 uut üliõpilast.

Kui Tartu ülikool võtab uusi tudengeid vastu umbes sama palju kui varem, on näiteks 22. juunil vastuvõttu alustav Eesti maaülikool kohtade arvu hoopis vähendanud: bakalaureuseõppesse saab õppima asuda 709 üliõpilast (mullu 767), magistrantuuri 392 tudengit (mullu 463).

«See arvude erinevus on toimunud üldise languse tendentsi valguses. See pole mingi saladus ega uudis, et näiteks magistriõppes on kõikidel ülikoolidel raskusi õppekohtade täitmisega,» sõnas maaülikooli õppekorralduse spetsialist Eda Aitsen.

Aitseni sõnul on ülikool teinud vastuvõtus väiksemaid ja suuremaid muudatusi. Tänavu jäi huviliste puudumise tõttu avamata biotehniliste süsteemide õppekava. Magistriõppes on aga liidetud geodeesia ja maakorraldus.

Uued õppekavad

Maaülikool ühtegi uut õppekava sellel aastal ei ava. Seevastu Tartu ülikoolis saab sügisest omandada magistriõpet mitmel uuel erialal.

Majandusteaduskonnas on näiteks majandusteaduse ja ärijuhtimise õppekava üle vaadatud ning tänavu sai sellest turunduse ja finantsjuhtimise õppekava. Magistriõppes on kaks uut kava veel haridusteaduste instituudis: õpetajaharidus ja haridusinnovatsioon.

Tudengitele pakub uut eriala samuti kõrgem sõjakool – õppida saab soomusjalaväe ohvitseriks.

Mere- ja õhuväekursused alustavad kõrgema sõjakooli meedia- ja turundusgrupi ülema Kristjan Kostabi sõnul küll õpet igal teisel aastal, kuid ka vaheaastal saab järgmise aasta kursusele sisse astuda.

Tuleva nädala alguses alustavad vastuvõttu veel Tartu tervishoiukõrgkool ja Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledž.