«Kas minister on peast rase?»

Põhjus, miks Somelar tol koosolekul endast nii välja läks, oli pealtnäha tühine: RKASis oli arutlusel haridusministeeriumi haldusalaga seonduv. Täpsemalt ministeeriumist tulnud idee võtta kinnisvara haldamisel kasutusele mõõdikud.

Riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond), kellele RKAS allub, leiab, et selle sõnakasutusega läks Somelar küll üle piiri. «See ei ole ainult üks lause, sellele järgneb veel Somelari pikk põhjendus, miks sellises seisus naisterahvas pole oma otsustes üldse adekvaatne,» rääkis minister. «Ühesõnaga – üks väga šovinistlik seisukohavõtt.»

Aab on selle saatusliku koosoleku helisalvestise mitu korda üle kuulanud. «See lint pärineb Somelari enda alluvalt, kelle jaoks sai sellega viimane piir ületatud. See pole sugugi esimene kord, kui selle suure organisatsiooni juht oma sõnakasutust alluvate ees ei kontrolli,» rääkis ta.

Kahtlustab ärategemist

Somelari väljendusviis on tegelikult kurikuulus. See pole mingi üllatus, kui arvestada, et Hansapangas ja Swedbankis töötades tegeles ta probleemsete laenude tagasitoomisega.

Somelari sõnul on tal Repsi kohta öeldu pärast ka endal tagantjärele sügavalt piinlik. «See oli liiga labane ja maakeelne väljend,» ütles ta Postimehele. «Ma usaldasin oma sisekoosolekul osalenud kolleege, kuid kahjuks osutus üks neist reeturlikuks.»

Somelari kinnitusel kutsus riigihalduse minister Aab ta reedel ootamatult välja ning teatas, et ta ei sobivat ametisse. «Jah, vastab tõele, ma küsisin, kas sellise sõnavaraga juht saab ikka nii kõrges ametis jätkata,» tunnistas Aab.

Aab soovis, et Somelar ise ametist lahkuks. Ta andis lahkumisavalduse esitamiseks aega esmaspäevani. «Ma teatasin sealsamas, et ei anna lahkumisavaldust, kuna see väljend oli öeldud meie sisekoosolekul ja ei peaks avalikkust kuidagi puudutama,» pareeris RKASi juht.

Somelari sõnul teatas ta esmaspäeva hommikul ministrile uuesti, et ei lahku öeldu pärast ametist. «Aab ütles seepeale, et no mõtleme veel.»

Juhtunu pehmendamiseks üritas Somelar öeldu pärast Repsilt isiklikult vabandust paluda. «Viisin lilled, püüdsin helistada, kuid ministri töögraafik on tihe. Nii pidin vabanduse kirjutama,» rääkis ta.

Samal ajal saatis ta ettevõtte nõukogule oma seisukohad, miks ta pole RKASi juhina nõus Tartus asuva ERMi vana hoone müümisega linnale, kes pakub korporatsioonist Sakala ligikaudu 100 000 eurot vähem. Sellise otsuse tegi ametist lahkunud riigihalduse minister Mihhail Korb oma viimasel tööpäeval.

Somelari väitel ongi see tegelik põhjus, miks Keskerakond temast vabaneda soovib. «Repsi solvamine on vaid ettekääne minust vabanemiseks. Tegelik põhjus on see, et ma ei ole nõus ERMi vana hoone müümisega odavama hinnaga Tartu linnale,» lausus ta.

«See on nüüd küll liialdus. Ainus asjaolu, miks ma reedel Somelariga vestlesin, oli siiski tema sõnavara ja konkreetne solvang,» pareeris minister Aab.

Hoiatus aasta eest

Kuid Somelar kõneleb temast vabanemise tehnikast siiski edasi. «Vaid napp tund pärast minu esitatud teese Tartu kinnisvara teemal juhtus see, et see meie sisekoosoleku lindistus edastati Eesti Päevalehele, kes pidi siis korraldama minu avaliku hukkamõistu,» ütles Somelar.