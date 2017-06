Kohus võtab Sumeratelt kodu

Ringkonnakohus otsustas möödunud nädalal, et Tallinna linn eksis 2003. aastal, kui otsustas erastada Gonsiori tänava seitsmetoalise korteri Sumerate perele ning jättis korteri tagastamata või kompenseerimata korteri õigusjärgse omaniku järeletulijale.

See järeltulija on Briti kodanik Edgar Kurgo, kelle emalt praegu Sumerate kasutuses olev korter natsionaliseeriti. Nimelt oli Inglismaal elava Edgari ema Johanna Kurgo lahkunud Eestist ja Gonsioni tänava korterist NSV Liidu ja Saksamaa vahel 1941. aastal sõlmitud kokkuleppe alusel. Korteri oli nõukogude okupatsioonivõim jõudnud juba natsionaliseerida.

Kui aga Eestis otsustati 1990. aastal hakata äravõetud vara tagastama, siis sellised juhtumid, kus Eestist ei põgenetud sõja eest, vaid kahe okupatsioonivõimu vahelise lepingu järgi, jäid esialgu kompromissina seadusest välja.

Samasuguseid juhtumeid oli Eestis, eriti Tallinnas palju ning vaidlused Saksamaale ümberasunute ning nõukogude ajal korteritesse elama sattunute vahel olid valusad. Poliitilist otsust ümberasunute suhtes ei langetatud aastaid.

Esmalt otsustati korter 1990. aastate keskpaigas Edgar Kurgole tagastada, kuid see otsus pöörati 2000. aastal tagasi. Sama aasta 2. juunil surnud Lepo Sumera silmad seda enam ei näinud.

2003. aastal erastas Tallinna linnavalitsus Gonsiori tänava korteri Lepo Sumera lesele Kersti Sumerale, kes elas korteris koos kolme lapsega.

«Mitte iial ei arvanud ma, et mul veel vaidlusi tuleb,» ütleb nüüd Kersti Sumera, kes loovutas Tallinna kesklinna korteri eest 33 000 EVPd, praeguses vääringus paarsada eurot.

Sumera uskus linnavalitsust: kui ikka ametkond otsustas korteri lõpuks talle müüa, ju siis pidid ametnikud teadma, et seadus seda lubab. Peale selle oli ringkonnakohus 2002. aastal kinnitanud, et korterit Kurgole tagastama ei pea. Riigikohus ei võtnud asja arutadagi.

Tegelikult oli müügiotsus kahe teraga mõõk. 2002. aasta suve lõpus kuulutas riigikohus põhiseadusevastaseks Kurgoga sarnase saatusega inimeste väljaarvamise tagastamisõigusega inimeste ringist. 2006. aastal muudeti lõpuks ka seadust ning enne sõda Saksamaale ümberasunutel tekkis õigus oma vara tagasi saada. Ringkonnakohus leidis oma äsjases otsuses – viidates mitmele varasemale kohtuotsusele –, et seda Gonsiori tänava korterit poleks tohtinud vahepeal ei tagastada, kompenseerida ega ka üürnikele erastada.

Kui Tallinna linn oli 2014. aastaks saanud Saksamaalt arhiividest kinnituse, et Johanna Kurgo ei olnud Saksamaale asudes oma Eestisse jäänud vara eest kompensatsiooni saanud, pidi linn lõpuks tunnistama, et Kurgo järeltulijatel on õigus seda Eestilt praegugi nõuda.

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Harju maakonnakomisjon tunnistas 2014. aasta märtsis Sumerate korteri jälle omandireformi objektiks.

Edasi on järgnenud kohtuvaidlus, kus halduskohus leidis, et Kurgol pole põhjust korteri tagastamist nõuda, ning äsja jäi ringkonnakohus vastupidisele seisukohale. Edasine on juba riigikohtu asi.

Üks Sumerate esindajaid, vandeadvokaat Raini Nõu nendib, et omandireformidega seotud muudatustest on raske aru saada isegi juristidel, rääkimata nn tavalistest inimestest. «See, et ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse, näitab seda, et ka kohtunikud ise saavad sellest asjast erinevalt aru,» ütleb Nõu.