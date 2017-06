Kahtlusalused ei tea saatuslikust noalöögist midagi

Kohtutoimiku materjalidest ilmneb, et 2007. aasta 26. aprilli õhtu saatuslikud sündmused algasid Mustveest pärit Vene kodaniku Dmitri Ganini jaoks kell 23.30. Just siis kohtus ta Tallinna südalinnas Söögiplatsi juures pealinlasest koolivenna Oleg Rosenkovi ning tema sõbraga.

Linnas käis parasjagu rüüstamine. Kõrgendatud meeleolus kolmik käis järgemööda Kosmose kino juures ja Vabaduse platsil. Ganin salvestas toimuvat telefoniga. Ühel hetkel pöörasid Rosenkov ja Ganin suitsu ja klaasikilde täis Tatari tänavale. Paika, kus Woodstocki baari kaitsnud seltskond oli mitu rünnakut vastu võtnud ja üsna ärritunud meeleolus. Osa rahvast oli varjunud keldrisse, köögist haarati enesekaitseks nuge ja muid vahendeid.

«Alguses me vaatasime, et nad (Ganin ja Rosenkov – O. K.) on eestlased. Kuna nad ei olnud agressiivsed, siis me neile rohkem tähelepanu ei pööranud. Nägin, et üks pildistas mind ja siis nad seal omavahel kommenteerisid midagi vene keeles ja irvitasid. Nende käitumine ei häirinud mind,» ütles üks tunnistaja.

Edasi algas mõlema poole traagiline vigade jada. «Mingi hetk kuulsin vasakult poolt selja tagant klaasiklirinat. Woodstocki ukse vastas seisva rahvasumma seest hüüti eesti keeles «võtke kinni». Keerasin kohe ümber ja nägin, et needsamad kaks noormeest jooksevad ära ja inimesed jooksevad neile järele, 5–10 inimest,» rääkis üks asjaosaline.

Neljandal ülekuulamisel ütles korduvalt ütlusi muutnud Rosenkov, et võttis maast küünlajala ja viskas Rockstarsi baari aknasse. «Panin vastassuunas jooksu. Mulle ei meenunud varem, et ma küünla viskasin ja et Ganin enne viskas pudeli,» meenutas Rosenkov.

Siit edasi pakub enim huvi just Ganiniga toimunu. Üks kahtlusalustest, Sakala tänava otsas sõpradega rääkinud Priit oli esimene, kes Ganinile kallale läks. Ta meenutab, et nägi kaht põgenejat enda poole jooksmas.

«Ta (Ganin – O. K.) sai minust nõks mööda ja jõudsin talle tagant paar korda rusikaga näkku lüüa. Peale selle jõudsid teised inimesed ka sinna kohale. Minu jaoks täiesti võõrad. Ühel oli käes piljardikii,» rääkis Priit. «Ma ei soovinud teda peksta. Plaan oli selline, et võtan tal kratist kinni, annan paar matsu ja siis vaatan, mis edasi saab.»

Seltskond, kes läks akna lõhkumise eest kätte maksma, oli kirju: oldi erinevas joobeastmes ja osa osalisi olid üksteisele võõrad. «Tagaajajatel olid seljas bomberid, tanksaapad ja militaarpüksid. Karjusid neile: kuradi tiblad, kaduge minema, idapiir on seal. Nägin Reimo (nimi muudetud – O. K.) käes mingit 15–20 cm pikkust eset, aga ma ei oska öelda, mis see täpselt oli,» väitis üks kahtlusalune.

Siin lähevad kahtlusaluste ütlused lahku ja üritatakse jätta mulje, nagu polekski Ganinile suuri vigastusi tekitatud. Osa väidab, et Ganinit peksti põgusalt jalgadega, käsi ei kasutatud. Keegi ei tunnista, et tal oli rünnaku ajal nuga või nägi seda mõne teise vägivallatseja pihus olevat. Tõsi, noad olid Woodstockis olemas, ent need jäeti maha.