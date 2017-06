Mayweather vs McGregor – kas suurim rööv ja pettumus profispordi ajaloos?

«Ma arvan, et kõik oleksid valmis 180 miljoni dollari eest ringis kekslema,» teatas McGregor kaks aastat tagasi nimetatud jutusaates. Seejärel on mehed sotsiaalmeedias teineteise pihta andnud turmtuld ja meediamull ongi sündinud.

Kokkuvõttes on selge see, et sportlikus plaanis ei olegi siin väga palju rääkida – Mayweather on ainult poksireeglite järgi peetavas matšis McGregori jaoks lihtsalt liiga hea. Lisaks ühtegi meistrivööd meeste vahel arvatavasti mängu ei lähe.

WBC-sarja boss Mauricio Sulaiman on sõnanud ESPNile, et meeste vahel võib jagamisele minna nende nn teemantvöö. Sellist tiitlit on välja antud matšides, kus kohtuvad kaks eliitpoksijat. Lõpuks keerleb praegusel juhul ju kõik lihtsalt ümber raha. Ja seda on palju.

Mayweather on algusest peale teinud selgeks, et teda huvitab ainul va krabisev. Alla 100 miljoni dollari mees ringi ei tule ja selle summa saab ta igal juhul kätte.

McGregorile on garanteeritud 80 miljonit dollarit. Sealt võtab aga oma protsendi ka vabavõitlussari UFC, kellel on McGregoriga kehtiv leping.

Siiski tuleb meeles pidada, et eespool nimetatud summad on minimaalsed, mida nad teenida võivad. Ajakiri Forbes kirjutab, et ameeriklase kogutulu võib tasulise telekanali Showtime edukate ostude järel isegi neljakordistuda.

Boxing Kingdom ennustab, et Mayweatheri teenistus võib lõpuks ulatuda 400 miljoni USA dollarini ja McGregor võib kõikide lisadega teenida ligi 130 miljonit dollarit.

«Tema asemel ma laseksingi suure rahasumma eest Floyd Mayweatheril endale korraliku keretäie anda, enne kui ta MMA-ringis jälle kaotab. See on majanduslikult igati mõistlik,» on duelli suursoosik avalikult välja öelnud.

530 miljoni dollari suuruse auhinnafondiga saaks sellest duellist juba läbi aegade kõige kallim poksimatš. Mayweather oleks hoobilt aga 2017. aastal kõige rohkem raha teeninud atleet. McGregor hõivaks tabelis teise koha. Kolmandaks langeks jalgpalliäss Cristiano Ronaldo oma alla 100 miljoni dollari suuruse teenistusega.

Inimesed, kes ootavad matšist suurt etendust, peavad ilmselt pettuma. Mayweather ei ole karjääri jooksul olnud eriti meelelahutuslik poksija.

Nagu ajalugu mäletab, oli 2015. aastal toimunud «Sajandi matšiks» tituleeritud Mayweatheri ja Pacquiao heitlus huvilistele löök allapoole vööd. Loodeti suurt spektaaklit. Saadi aga igav matš, kus Mayweather võttis enda jaoks traditsioonilise punktivõidu.

Pacquiao kurtis toona küll õlatraumat, kuid paljud vihased fännid nõudsid hiljem raha tagasi, kuna matš oli nende jaoks lihtsalt igav. Reaalsuses läks kõik nii, nagu pidi ehk Mayweather võitis kohtunike häältega.

Mayweatheri fenomen (loe: võime meelitada poksifännide taskust välja miljoneid) ongi just seetõttu ülimalt huvitav, et ta ei too publikuni meelelahutuslikke matše. Inimesed tahavad näha verd ja nokaute. Ameeriklane seda aga ei paku.

Mayweather on lihtsalt liiga hea, et olla ekstravagantne poksija. Ta on nii geniaalne kaitsest lähtuv nahkkindamees, et vastastel õnnestub harva teha tema pihta täpseid lööke. Statistikute andmetel on ameeriklast tabanud ainult iga viies vastase löögisooritus.