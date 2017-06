Mehed Köögis grillivad

Marineerimiseks vähemalt ööpäev

Mõlemad kokad soovitavad jaanipühadeks, eriti just jaanipäeva hommikuks seljankat hapukoorega. Iseäranis maitsev on supp siis, kui see paar päeva varem ette keeta ja pärast elaval tulel üles soojendada.

«Seljanka muutub mõne päeva seistes aina paremaks. Olen proovinud, kõigile meeldib,» jagab Ludvig läinud suvede kogemust. Kui muidugi välja arvata üks jaanipidu, kui seljanka sai kogemata nii tulisoolane, et isegi toekas kulbitäis hapukoort ei suutnud tummist keedust leebemaks muuta… Kuid ära söödi see siiski.

See võtab mõlemad kokad muhelema ja ütlema, et tegelikult on jaanid aeg, kui eksimist ei maksa peljata ja tõenäoliselt ei pane pikal õhtul-ööl veidi luhta läinud kokakunst kedagi silmi pööritama. Erinevalt näiteks nende restoranist, kus mehed peavad valget kala, veiseribi, Ibeeria tõusiga, steiki, antrekooti ja lamba tagatükki grillides hoolega tähele panema, et need ei saaks kuumust grammigi rohkem ega vähem kui vaja.

Mõlemal grillimise hingeelu pisiasjadeni tundval mehel on koduõue hobikokkadele paar aabitsanõuannet, mis aitavad grillimise õnnestumisele kaasa. Näiteks nii sea-, veise- kui ka ulukiliha võiks marinaadis hoida vähemalt 24 tundi ehk ühe ööpäeva. Ludvig lisab, et tema hoiaks isegi 48 tundi, tulemus saab siis veel pehmem ja maitsvam. Kana tahab vähem maitsestumist, ööpäevast üldiselt piisab. Ning et liha küpseks ühtlasemalt ja kiiremini, tuleks see paar tundi enne grillimist külmast toasooja tõsta. Samuti ei tohiks liha grillile panna siis, kui söed veel leegiga põlevad – tuleks oodata, kuni need tasaselt hõõguvad. Mahlakamaks teeb tulemuse see, kui liha mõlemalt poolt õrnalt triibuliseks grillida ja siis veel pisut kaane all küpsetada.

Lihale tasakaaluks võiks peolistele pakkuda ka midagi rohelist. Kuigi salatiks piisaks suvel värskest soolakurgist, võib selle vabalt kokku segada grillitud köögiviljadest. Sibula, küüslaugu, arbuusi, kõrvitsaseemnete ja juustuhakkega saab sellest suurepärase suvemaitsega segu.

Sealihaśaślõkk. / Georg Kõrre

Sealihašašlõkk

Neljale-viiele

1 kilo seakarbonaadi

Marinaadiks:

0,5 kilo sibulat

6 suuremat küüslauguküünt

2 sl Dijoni sinepit

peotäis jämedalt hakitud värsket tilli ja petersellivarsi (soovi korral võib selle asendada karulauguga)

1 sl mett

maitse järgi soola, suhkrut, pipart

loorberilehti

Lõika sealiha meelepärase suurusega (umbes 4 x 4 cm) kuubikuteks. Sega suuremas kausis tükeldatud sibul ja küüslauk ning lisa ülejäänud koostisained. Pane kaussi ka sealihakuubikud ja sega korralikult läbi. Kata anum toidukilega ja lase vähemalt 24 tundi külmas maitsestuda.

Tõsta lihatükid külmast kaks tundi enne grillimist toatemperatuurile. Aja liha vardasse, grilli kuumadel sütel mõlemalt poolt õrnalt pruunikaks ja lase kaane all lõpuni küpseda – liha saab kaane all suitsusem ja mahlasem. Kontrolli küpsust noaotsaga.

Salat grillitud köögiviljadega. / Georg Kõrre

Salat grillitud köögiviljadega

Neljale

200 g suvikõrvitsat

200 g baklažaani

200 g värvilist paprikat

100 g arbuusi viljaliha

1 sibul

3 küüslauguküünt