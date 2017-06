IRL loodab toetajad tagasi võita

Praegu erutab avalikkuse meeli kohtuprotsess Edgar Savisaare üle. Millise pilguga te seda vaatate?

Mul on isegi raske neid emotsioone kirjeldada. Ühelt poolt on ju väga hea, kui meil ühiskond puhastub ja erinevad kuritarvitused ning kuriteod tuuakse välja kohtu ette.

Teisalt kui mõelda sellele, kui palju neid asju on, tekitab see pettumust. Ja kui mõelda, et seal on ka n-ö meie aja kangelased – mida Edgar Savisaare puhul peab ütlema – siis ma olen jõudnud omaette mõtlemiseni, et kõigile ühiskondlik-poliitilistele sündmustele saab objektiivse pilguga vaadata ajalooperspektiivis. Kui need asjad on möödas ja neid inimesi meie hulgas enam ei ole. Ma arvan, et ka sellele, mis praegu toimub Eesti poliitikas ja kohtupinkides, saame anda hinnangu võib-olla 20 aasta pärast.

Viimastel aastatel on avalikuks tulnud mitmed suured korruptsioonijuhtumid. Kuidas teile tundub, kas Eesti ühiskond on korrumpeerunum kui me tahaks arvata?

Ma arvan, et iga inimene tajub korruptsiooni erinevalt. Kindlasti ei ole Eesti ühiskond meie lähinaabritega võrreldes tohutult korrumpeerunum. Küllap oleme keskmine Euroopa riik ja rahvas ka oma korruptsioonitasemelt. Inimeste pettumus tekib ikka siis, kui on suured illusioonid. Need, kes on arvanud, et oleme korruptsioonivaba riik ja vaatavad, mis toimub nüüd, on kindlasti tohutult pettunud.

Aga neid, kes saavad aru, et kõikides ühiskondades on olemas korruptsioon ja selle vastu tuleb pidevalt võidelda, ei taba pettumus, vaid nad võtavad seda kui reaalset osa ühiskonnast, millega tuleb võidelda. Kindlasti ei peaks arvama, et korruptsioon on probleem ainult poliitikas ja avalikus sektoris. Ma arvan, et seda on läbivalt nii erasektoris kui ka avalikus sektoris.

Miks vahetas IRL ministreid nii napilt enne Eesti ELi nõukogu eesistumist?

See on lihtsalt ajaline kokkusattumus. Mul ei olnud siin ajalises mõttes valikut. IRLi suurkogu oli 13. mail ja pärast seda tuli hakata ellu viima neid lubadusi, mida ma suurkogu eel erakonna sees lubasin.

Laias laastus oli kaks suurt lubadust ja eesmärki. Esiteks, meie poliitika peab muutuma konkreetsemaks, usutavamaks, selgemaks ja arusaadavamaks ning me peame ennast nii koalitsioonis kui ka ühiskonnas rohkem kehtestama. Selle juurde kuulus ka maksupaketi läbivaatamine koos koalitsioonipartneritega. Teine oli see, et ma kaasan erakonna tegevusse rohkem erakonnaliikmeid ja viin poliitika kujundamise laiemale pinnale.

Seetõttu tulid ka valitsuskoosseisu muudatused. Ei oleks kuidagi mõistetav ja mõistlik, kui saan mandaadi mais ja ütlen, et lubatud muudatused tulevad seitsme-kaheksa kuu pärast. Siis oleksid erakond ja valitsus jäänud ärevasse olukorda, et keda, kuidas ja miks hakatakse välja vahetama.

Valik tuli teha kohe nüüd. Usun, et uued ministrid suudavad väärikalt selle eesistumise läbi viia.

Samas räägitakse, et rahandusministri roll on üks keerulisemaid, mida kanda. Toomas Tõnistel jäi ettevalmistamiseks mõni nädal. Kas olete kindel, et kandidaat oskab piisavalt hästi keeli ja tal on piisavad teadmised?