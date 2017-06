Jäär

21. märts – 19. aprill

Vaja on tegeleda koduste asjadega ja minevikuteemadega. Hea aeg vanematele sugulastele külla minemiseks või lapsepõlvekodu külastamiseks. Meeldivad mälestused ja südamlikud kohtumised teevad meele härdaks. Minevikule mõtlemine aitab sul paremini mõista nii iseennast kui ka kalleid lähedasi.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Perioodi alguspäevad sobivad suurepäraselt suhete arendamiseks. Mine kaaslase tundmaõppimisel süvitsi, võta jutuks tõsised teemad. Teineteisemõistmine hingelisel tasandil ja ka tugev kirg ühendavad teid. Uuel töönädalal sujub hästi eelkõige vaimne töö, aeg on sobiv ka õppimiseks ja enesearendamiseks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Isiklikus elus võib valitseda nostalgiline meeleolu. Miski tuletab teravalt meelde kunagisi õnnelikke aegu, võimalik on kohtumine endise armastatuga. Tänu teravale vaistule teed töistes küsimustes kiiresti õigeid otsuseid. Tekkida võib ideid rahalise seisu parandamiseks, küllap saad head mõtted ka kiiresti teoks teha.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

On uute alguste ja julgete ettevõtmiste aeg. Oled uudishimulik ja jutukas, mõte liigub kiirelt ja vilkalt. Tahad oma ideedest ka teistele rääkida, ent pead hoiduma enda arvamuse jõulisest pealesurumisest. Vanema põlve sugulastega suheldes varu kannatust ja ole taktitundeline, ära nendega vaidlema hakka.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oled väga enesekindel, ehk isegi veendunud, et tead täit tõde ja pead vajalikuks seda teistelegi kuulutada. Võib kiskuda tuliseks vaidluseks, ent see meeldib sulle – tekib suur tahtmine sõnasõjas kaaslaste üle võit saavutada. Siiski tasub mõelda ka sellele, et liiga julged väljaütlemised võivad mõned suhted ära rikkuda.

Neitsi

23. august – 22. september

Vahvad ja nutikad sõbrad süstivad sinussegi optimismi ja teotahet. Koostöö edeneb hästi, ühiste eesmärkide nimel oled valmis tublisti pingutama. Hea aeg armusuhete arendamiseks. Võimalik, et satud kellegagi sõpradest isiklikel ja hingelistel teemadel rääkima ning selle tagajärjel lahvatab lõkkele armuleek.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllap on meeleolu optimistlik, ent sellega kaasneb oht võimalusi üle hinnata. Kui hakkad ülemustele oma ideedest rääkima või neile mingeid ettepanekuid esitama, siis ole valmis ka selleks, et nende arvamus ei pruugi sinu omaga ühtida. Juhul, kui saad töös rakendada fantaasiat ja loomingulisust, sujub see suurepäraselt.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Nädalavahetusel pühendu armastatuga koos olemisele. Ava süda ja hing, räägi oma sügavamatest tunnetest ja usalda talle ehk mõni saladuski. Suurem usaldus tugevdab teie armastust. Uus töönädal on soodne õppimiseks, aga ka reisimiseks. Võid näha ja kogeda mõndagi uut, mis mõjub liigutavalt.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul tasuks analüüsida oma mõtete, aga ka tunnete tagamaid. Miks ja kuidas need tekivad, kes sind suunab ja mõjutab? Et end paremini mõista, tuleb mälestustes lapsepõlve tagasi minna. Vestlus vanemate või eakamate sugulastega võib sinu jaoks nii mõnegi asja selgemaks muuta. Enese mõistmine loob sisemise tasakaalu.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Armuasjad on hästi tähtsad. Tahad kallimaga koos olla, oma mõtetest ja tunnetest rääkida. Seejuures ära unusta tallegi isiklikku ruumi jätta. Ära hakka teist inimest kontrollima, ära nõua, et ta sinuga kõiges nõus oleks. Ole valmis ka kuulama ja mõistma, vajadusel hingelist tuge pakkuma.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tööasjad edenevad jõudsalt, oled ühtaegu nii loominguline kui ka mõistuspärane. Sul on küllaga energiat, haarad kohe härjal sarvist, jõuad väga palju ära teha. Ent valitseb mõningane oht kolleegidega lahkhelide tekkimiseks, eriti juhul, kui sa nende arvamusega ei arvesta või ei mõista, et nende töötempo sinu omast erineb.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Marsi ja Neptuuni trigoon annab sulle hingejõudu juurde. Keskendu oma unistustele ja soovidele, kujutle nende täitumist – see aitab soovitud tulemuse saavutamisele kaasa. Tegele asjadega, mis sulle meeldivad ja sobivad. Võimalik, et sul õnnestub loomingulisest hobist rahuldust pakkuv töö välja arendada.