Vanaisa märk läheb lapselapsega tantsupeole

Huvitaval kombel on Rakvere gümnaasiumis õppiv Hans-Kristjan praegu täpipealt sama vana ja tantsib suvel selsamal Kalevi staadionil, kus kord luristas vihmamärga nina ja vihtus kümneaastasena kaerajaani tema vanaisa.

Täna mitmel pool Lääne-Virumaal äri ajav ja Rakvere linnavolikogus kodulinna käekäiku kujundada aitav Olev Puldre (60) rääkis, et sattus hiljuti sorteerima vana märgikogu ja näppude vahele jäi pisike ümar plekist rinnamärk. Kohe kangastusid tantsupeomälestused.

«Leidsin selle plönni oma vanade märkide hulgast ja huvitaval kombel meenusid paljud tantsupeoga seotud seigad,» lausus Puldre. «Omamoodi huvitav on ju seegi, et see plekitükk mul üldse on alles. Olen küll mitu korda pidanud kolima, aga ikka ja jälle olen seda märki millegipärast ühest kohast teise kaasa vedanud.»

Ehkki mehe rahvatantsukarjäär jäi üsna üürikeseks ja piirdus ühel noorte tantsupeol kaasalöömisega, pakub seda rohkem talle rõõmu asjaolu, et lapselaps, kel viiskümmend aastat hiljem seisab samadel radadel ees samasugune teekond, hoiab järjepidevust.

«Kõik kordub. Kindlasti on väga paljudel inimestel seesuguseid mälestusi, kuid mulle on seik huvitav just seetõttu, et lapselaps on täpselt sama vana, kui olin mina omal ajal esimest korda tantsupeol osaledes. Hans-Kristjan ei saa võib-olla veel sellest aru, mida need hetked mulle tähendavad, kuid kihvt oleks, kui temagi saadaks viiekümne aasta pärast tantsupeole oma lapselapse,» räägib ta.

Moonakott erirongi kaasa

1967. aasta noorte tantsupeo helgemad hetked on Puldrele rohkemal või vähemal määral mällu sööbinud. «See oli väga emotsionaalne hetk, kui seisime Rakvere raudteejaamas ja ootasime erirongi, mis võttis tantsupeolised järjest peale ja sõidutas Tallinnasse. Ema ja isa panid mulle moonakotis kaasa pudeli kodust mahla, võileivad ja pirukad, mida hakkasin kohe rongis vaikselt nosima,» rääkis ta.

Puldre meenutas, et temagi magas koos tantsurühma liikmetega kuskil kooli aulas põrandal, pidas kaaslastega padjasõda, sai kordumatu elamuse trammi- ja trollisõidust ning müttas lõpututes proovides, kus tuli trotsida nigelat ilma.

«Meenub, et olid hästi vihmased, porised ja külmad suvepäevad, aga kui lõpuks rahva ette tantsima saime, siis läks tuju paremaks ning meeleolu oli ikka väga ülev ja tunne uhke,» tähendas ta. «Seegi meenub, et toit oli väga hea ja süüa anti hästi. Igal pool olid suured supikatlad.»

Emotsioon oli vägev

Puldre sõnul oli tookord pääs tantsupeole väga suur au. Et nende väike, Barbaruse tänava (nüüdne Tööstuse tänav – toim) kaheksaklassilise kooli rahvatantsurühm sinna üldse jõudis, oli omamoodi saavutus.

«Konkurents oli ikka suur. Pidime kogu aeg tegema proove ja käima kuskil ülevaatustel esinemas, aga see emotsioon, mille lõpuks saime, kaalus kogu vaeva üles,» rääkis ta.

Kirjeldamatuks nimetas Puldre sedagi pilti, mis noorte rahvatantsijate silme ees suurel staadionil ja selle ümbruses avanes.

«Seda melu, mis pealinnas üritusega kaasas käis, on raske kirjeldada. Seda peab ise kogema,» märkis ta. «Üks asi on olla pealtvaataja ja teine olla osaleja. Olen hiljem laulu- ja tantsupidusid ikka televiisorist vaadanud, mitte kohapeal käinud, ja tuleb tunnistada, et see pole ikka see.»

Vana plekist tantsupeomärgi lubas papa, nagu Hans-Kristjan vanaisa Olevit kutsub, 30. juunist 2. juulini toimuvale XII noorte laulu- ja tantsupeole mineva poisi rahvariidevestile kinnitada.