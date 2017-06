Folklorist Mare Kõiva: ega uskumused pea olema loogilised!

Osalt kindlasti. Räägitakse ju Rooma Colosseumi juureski seda, kuidas intelligendid olid väga vihased imperaatorite peale, kes pakkusid Colosseumis veriseid vaatemänge ja nõmedaid võitlusi, et mitte arutleda poliitika üle. (Naerab.)

Teadagi: kus alkohol, seal kaklused.

Jah, aga ei saa öelda, et vanasti, 19. ja 20. sajandi vahetusel, oleks jaanipäev olnud kaklustest täiesti puhas. Kui vaadata vanu ajalehti, siis tuli eriti Peipsi äärest teateid, et ükski külapidu ei möödunud ilma, et poisid ei oleks läinud omavahel kaklema, ja mõnel oli ka nuga taskus. Südamaal, tundub ajaleheteadete järgi, asi nii dramaatiline polnud.

Meil pole juba veerand sajandit enam ühismajandeid, aga ikka on jaanipäevapidustused kõvad joomapeod, milleks tuleb korraldada kaine grupijuhi kampaaniat. Miks arutust joomisest lahti ei saada?

Midagi pole teha: traditsioonid on uskumatult rasked murduma. Kui vaadata ükskõik millist kombestikku, siis see muutub millegi mõjul. Murranguks peab olema väga äkiline põhjus.

Teine põhjus on teha teatud pühadeks ise veini, mida varem üldse nii palju ei tehtud, või siis õlut. Samuti on alkohol palju-palju kättesaadavam.

Arvatavasti on palju inimesi, kes esindavad seda põlvkonda, kes ei suuda kontrollida, kui palju nad võivad või ei või juua. See lihtsalt juhtub, eriti sõpradega koos. Mäletan ise, kuidas läksin folkloristina lindistama pillimeest, kes avas pudeli veini ja jõi, sest muidu oli tal imelik üksinda mängida. Pean ütlema, et lahkusin tema juurest hirmsas vaimustuses, sest tal oli palju sõjaväelaule ja hea meloodiaga haruldasi laule. Jõudsin hirmus kõrges meeleolus Tartusse ja kujutage ette mu pettumust, kui laul laulult lindi pealt kuulsin, kuidas pillimehe sõrm üha takerdub ja keel jääb kinni. (Naerab.)

Kõigi pidude juures toimib veel üks fenomen: kui oleme koos, tantsime, laulame ja ajame mõnusasti juttu, siis kes paneb tähele, et jutt ei tule enam välja ja mõte on kõrvalt vaadates täitsa tühi? Kindlasti võtab ühisolemise mõnu nii mõnigi kord ära teadmise, et oi-oi, nüüd olen juba liiale läinud.

Kust tuleb jaanipäeva kombestiku sisu, näiteks üle lõkke hüppamine või sõnajalaõie otsimine? On see laenatud, nagu kogu meie kultuur olevat kokku laenatud?

Mitmesugused kombed on tõesti tulnud teistest kultuuripiirkondadest, lähinaabritelt. Näiteks slaavi kultuuris on üle lõkke hüppamine hästi populaarne – see pidi puhastama kurjusest, tooma õnne ja edu. Aga selleks peab lõke olema muidugi üsna väike. Eriti arvestades kunagisi rahvariideid. Kergesti need tuld ei võta, aga see-eest on need rasked ja pikad – püüa sellistega hüpata! Ega see olnud nii, et neiud kepsasid oma püksikutes üle lõkke.

Sõnajalaõie otsimine on üleeuroopaline, aga meile on see tõenäoliselt tulnud kontaktidest slaavi rahvastega. Aga miks otsitakse sellist asja, mida olemas ei ole? Siin on palju seletusi: sõnajalaõie omanik saab rikkaks, ta oskab kõiki keeli, tema ees avanevad kõik uksed, ta näeb erinevaid vaimolendeid.