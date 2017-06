Maksuameti uus juht: jõuvõtteid pole vaja

Varem pikalt telekomi alal töötanud Valdur Laid asus maksuameti etteotsa 1. juunil ning peab kohe hakkama tegelema äsja vastuvõetud maksumuudatusega. Laidi kinnitusel nõuab see päris palju tööd ja umbes kaheksa miljoni euro jagu lisakulutusi selleks, et maksuameti süsteeme täiustada.

-Kui tuli teade, et teist saab maksuameti juht, kuulsin mitmelt poolt, et olete väga hea valik. Kas te kandideerisite ise või otsiti teid üles?

Kõrgemate riigiametnike valimiseks on kindel protsess, tuleb ise kandideerida. Aga enne seda sain julgustust kandideerimiseks mitmelt poolt, soovitas nii Marek ise (maksuameti eelmine juht Marek Helm – toim) kui ka rahandusministeeriumi kantsler ja minister. Olin enne seda Soomes (Laid juhtis Telia Soome haru – toim) ja kuna seal said asjad just kokku tõmmatud, siis tundus sobiv hetk.

-Olete enne pikalt töötanud telekomisektoris ja enne seda Eesti Pangas. Kui mugavalt ennast maksude valdkonnas tunnete?

Maksu- ja tolliamet on olnud väga hästi juhitud organisatsioon ja kindlasti on siin väga palju teadmisi maksude ja tollitemaatika kohta. Selles osas mina kindlasti lisaväärtust ei loo. Üldisel tasemel saan ma mõistagi neist teemadest aru. Kuid tippjuhid peavad siiski suutma tervet organisatsiooni edasi viia, mitte olema spetsialistid ühes valdkonnas.

-Praegu, kui teiega vestleme, võtab riigikogu vastu maksupaketti (intervjuu toimus 19. juunil – toim). Nii ettevõtjad kui ka maksueksperdid on selle suhtes väga kriitilised olnud. Milline on teie hinnang maksupaketile?

Mul ei ole selles rollis olles mingit hinnangut. Meie asi on need muudatused, mis vastu võetakse, niimoodi ellu viia, et seadused oleksid täidetud ja et maksumaksjad saaksid aru, kuidas neid seadusi täita. Maksumuudatusi tuleb võimalikult hästi tutvustada. Selleks et maksumaksjad saaksid võimalikult hästi makse maksta, peavad need asjad oled selged, lihtsad ja arusaadavad.

-Kuidas te konkreetselt seda tegema hakkate? Selles ju probleem ongi, et senine lihtne maksusüsteem muutub uue aasta alguses palju segasemaks.

Iga maksumuudatuse puhul tuleb leppida kokku selge tegevuskava. Fakt on see, et kui meil on palju väikeseid maksumuudatusi, mida tutvustada, on vaja rohkem ressurssi, et viia see info ettevõtlusorganisatsioonide kaudu ka ettevõtete ja inimesteni.

-Kui palju tuleb maksuameti süsteeme tehniliselt muuta? Kui palju see maksma läheb?

See nõuab selgelt kulutusi ning seda tuleb teha kiiresti. Kulutused on suurusjärgus kaheksa miljonit eurot.

Kui tahame, et need asjad, mis praegu vastu võetakse, 2018. aasta alguses ka töötaksid, läheb teisel poolaastal palju auru sellele. Loomulikult tuleb see millegi arvelt. Kui üks prioriteete on see, et uus e-maksuamet/e-toll, mis loob täiesti uue olukorra maksumaksjatele, 2020. aasta alguses valmis oleks, siis mitmed sellega seotud asjad natuke viibivad.

-Mida täiesti uut uus e-maksuamet endaga kaasa toob?