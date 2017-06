Urmas Sõõrumaa – uus Vana Toomas

Keskerakonna ja Edgar Savisaare toetajaks peetud Sõõrumaa on jäänud täiesti kõrvale pealinna vapustanud korruptsiooniskandaalidest, mis suuresti keerlevad just kinnisvaratehingute ümber. Seda hoolimata asjaolust, et just Tallinna koolide ja spordirajatistega seotud tehingud hoiavad ärimeest avalikkuse terava tähelepanu all.

Eesti oludes võib erakordseks nimetada Sõõrumaale kuuluva Rotermanni keskuse arendamist Tallinna südalinnas, kus unarusse jäetud tsaariaegsest varemetepargist on saamas silmapaistva arhitektuurilise lahendusega äri- ja puhkekeskus.

See on paarikümnest eri kinnistust koosnev konglomeraad, mille algusaastaid iseloomustas rentnike läbikõrbemine. Keskuse oodatust väiksemat külastatavust põhjustas ennekõike Tallinna Vanasadamas asuva praeguse Porto Franco arenduse pidurdumine juriidilistesse vaidlustesse. Just hästi välja arendatud sadama ümbrusest pidi saama magnet, mis pannuks külastajad jalutama Rotermanni keskusest läbi.

Nüüd palkas Sõõrumaa oma äriimpeeriumi USS Grupi etteotsa just Porto Francoga tihedalt seotud inimese, naaberkruntide omaniku Hillar Tederi Ukraina ärisid juhtinud Raul Paruski.

Sõõrumaa ettevõtete kinnisvarahalduse äris jõulist laienemist juhtima kutsutud Parusk näeb oma peamise ülesandena ennekõike just uute tehnoloogiate juurutamist nii USSi kinnisvarahalduse kui ka turvateenuse äris.

Suurt ärevust tekitas, kui Sõõrumaale kuuluv Vivatex Holding sõlmis lepingu viie Tallinna kooli haldamiseks. Sisuliselt kuuluvad koolid Sõõrumaale ja linn rendib neid õppetööks. 2006. aastal Tallinna 32. keskkooli, Laagna gümnaasiumi, Kristiine gümnaasiumi, Pelgulinna gümnaasiumi ja Kalamaja põhikooli haldamiseks 30 aastaks koostatud projekti maksumuseks kujunes ligi 30 miljonit eurot. Kaks aastat tagasi teenis ärimees selle pealt ligi kolm miljonit eurot aastakasumit.

Kevadel teatas ärimees, et kavatseb rajada talle kuuluvate koolide juurde spordisaalid, mis koolipäeval teeniksid kommunaalkulud tasa kehalise kasvatuse tundidega, õhtul aga läheksid rendihinnaga spordiklubide käsutusse. Viie miljoni euro suuruse investeeringuga saaks iga kool 1000–1600 ruutmeetri suuruse spordisaali, mida oleks võimalik poolitada automaatsete vaheseintega, et samal ajal mahuksid treenima mitme spordiala esindajad.

«Sügisel paneksime nurgakivid ja järgmisel aastal teeksime uksed lahti,» rääkis Sõõrumaa Postimehele. «Koolide hoonestusõigus kuulub mulle, ma võin seda teha. Küsimus on vaid selles, kas lepingu lõppedes jäävad spordisaalid linnale või mulle.»

Lihtne rehkendus näitab, et spordisaalide nurgakivide panemise tseremooniaid pole mõtet kinkida mõnele parteile, kui need teeniksid sama hästi ettevõtja enda koostatud valimisnimekirja huvisid. Olümpiakomitee juhina saab Sõõrumaa parandada eestlaste üha halvenevat tervist ja koolihaldajana edendada laste liikumisvõimalusi.

Viis aastat tagasi ostis Tallinn Sõõrumaaga seotud osaühingult Tondi Tennisekeskus 1,24 miljoni euro eest tenniseväljakud, mis asuvad linna maa peal, ja andis need 40 aastaks tagasi Sõõrumaale rendile. Äripäev kirjutas siis, et rendihind Sõõrumaa ettevõttele seitsme välisväljaku eest on 601 eurot kuus, millega teenib Tallinn tagasi 288 480 eurot ehk 23 protsenti tenniseplatside väljaostmise hinnast.

Sõõrumaa nimega seostuv USS Security Eesti AS on suurim Eesti kapitalil põhinev turvafirma, kus töötab üle 1100 inimese ja millele kuulub ligi kolmandik Eesti valveteenuste turust. Pärast Eesti turvafirma ESSi müüki Falckile ostis Sõõrumaa Peterburis väikese turvafirma Alfa-Nord, mis saavutas edu tänu Hillar Tederi kaubandusketile O’Key. Eestis oli Sõõrumaal ettevõtte müügi tõttu turvaäri ajamine keelatud.

USS Security loodi 2011. aastal, kui Sõõrumaa ühendas K-Grupp Turvateenused ja Pristise. Pärast ühendamist kuulus 60 protsenti Urmas Sõõrumaa ettevõttele Silverline Invest ja 40 protsenti Indrek Sepa firmale Pristis. 2013. aastal ostis USS ära Maardus, Paldiskis ja Tallinnas tegutsenud Alfastari.