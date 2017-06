Peatreener Pijpers: FC Flora 15 järjestikuse võidu alus on head mängijad

«Seeria alus on head mängijad, kes on nädalast nädalasse hästi esinenud. Kui korralike jalgpalluritega meeskond hästi organiseerida, siis ongi selline seeria võimalik. Olen oma mängijate üle väga uhke, et nad Kalju tormilise esitusega vastakuti olles ei murdunud,» sõnas Pijpers.

15 järjestikuse võidu foonilt ootavad Florat eurosarjamängud. Euroopa liiga esimeses eelringis loositi nad kokku Sloveenia meistriliiga eelmise hooaja neljanda meeskonna NK Domžalega. «See loosimistulemus on mulle emotsionaalne, sest kui viimati Flora peatreenerina töötasin (2001–2004 – toim), pidasin oma viimase eurosarjamängu samuti Sloveenias, kus juhtus midagi kohutavat (päev enne kohtumist NK Goricaga uppus hotelli kõrvale jõkke ujuma läinud Flora väravavahtide treener Valdemaras Martinkenas – toim).

Imelik, sest ütlesin enne loosimist oma abikaasale, et ei soovi kahte asja: kohtuda Kasahstani (Pijpers töötas pikalt tolles riigis – toim) või Sloveenia klubiga, ent just üks neist kahest tuli meile vastu. Sloveenias mängitakse head jalgpalli ja praegusel aastaajal võib seal olla väga palav – oodata on keerulist kohtumist,» rääkis Pijpers.

Eurosarjamängude eel täiendas Flora koosseisu mais Infonetist lahkunud ääreründaja Roman Sobtšenkoga, keda Pijpers teab varasemast ja soovis meeskonda. Rohkem täiendusi hollandlase sõnul plaanis pole. «Teatavasti on meie meeskond noor. Seega varitseb pigem oht, et mõni meie mängija lahkub. Ent kui me suvel mõnest mängijast ilma ei jää, siis vaevalt koosseisu täiendame.»

Flora president Pelle Pohlak sõnas Postimehele, et praegu pole ühegi Flora mängija vastu konkreetset huvi tuntud ning intensiivse müügitööga ei tegeleta.