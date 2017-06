Linnapea valimiseelne diskoridebüüt jätab konkurendid rahulikuks

Ilmselt on aga nii mõnegi linlase kulmud pannud kerkima jätkupeo plakat, kus antakse teada, et DJ-puldis valib tantsumuusikat Tartu linnapea Urmas Klaas.

Et sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised, võib see tekitada küsimuse, ehk tahab linnapea üritust propagandistlikel eesmärkidel ära kasutada.

Linn kinni ei maksa

Järelpeo üks korraldajatest Ragnar Kekkonen kinnitas, et kui linnapea plaate keerutama kutsuti, siis valimiste peale küll ei mõeldud. «Et tegemist on linna päeva järelpeoga, siis tundus loogiline, et teeme linnapeale sellise ettepaneku,» ütles Kekkonen.

Ühtlasi rõhutas Kekkonen, et linnalt järelpeo korraldamiseks raha ei saada, umbes 5000 euro suurune eelarve tuleb kokku sponsoritelt ja piletimüügist.

Lisaks Klaasile pakuvad sel õhtul muusikaelamusi Brigita Murutar ja Paul Neitsov, Piret Krumm ja tema ansambel Vibra ning folkrokkbänd Svjata Vatra.

Urmas Klaas nentis teemat kommenteerides, et nii võib lõpuks igale tema esinemisele või tegemisele valimiste märgi külge panna.

Me ei saa ju linnapead valimiste ajaks keldrisse peita, ütles Tõnis Lukas

«Samamoodi võiks küsida, miks ma koolilõpetajaid medalitega autasustan või miks Tartu päeval linlastega kohtun. Mis ma siis teen? Valimiste pärast ei saa ju elu seisma jääda,» ütles Urmas Klaas.

Ühtlasi kinnitas ta, et kui näiteks abilinnapead Artjom Suvorov (Keskerakond) või Jarno Laur (SDE) sooviks teda peol assisteerida, oleks ta sellega heal meelel nõus.

Linnapead ei kiirustanud hukka mõistma ka küsitletud linnavolikogu liikmed. Keskerakondlane Olev Raju tõdes, et valimiste aastal on oluline pildil olla – opositsioon saab seda teha rusikatega vehkides, koalitsioon aga tegutsedes – ja mistahes tegevus jääb ju ka pildile.

Pole probleemi

«Linnapea kohtub Tartu päeval kuldpulmapaaridega, kaudselt võiks sedagi pidada valimispropagandaks. Ja linna päeva avab ju ka tema – aga kui ei avaks, siis oleks jälle pahandus, et miks ei ava,» arutles Raju.

Tõnis Lukas (Isamaaline Tartu Kodanik) ütles, et seni kuni üritust ei kasutata haleda propaganda tegemiseks, on kõik hästi. «Mul pole selle vastu midagi, kui inimesed linnapead näevad. Me ei saa ju teda valimiste ajaks keldrisse peita,» ütles Lukas.

Tõnu Ints (SDE) möönis, et valimiste eel tehakse ikka igasuguseid asju ning samas pole Urmas Klaas ju peo ainus esineja. «Kindlasti astub Klaasi kõrval üles ka linnakodanik Jaan Muna, ju nad kõrvuti tegutsevad,» naeris Ints.

Trad.Attackist Artur Rinneni

Urmas Klaas märkis Tartu Postimehe järelepärimise peale, et esialgu pole ta veel jõudnud 30. juunil esitamisele tulevat playlist’i kokku panna. Kuid kuna turuhoone tähistab järgmisel aastal 80. sünnipäeva, kavatseb ta mängida lugusid, mis iseloomustavad ajastuid, läbi mille on see ehitis linlasi teenindanud.

«Midagi kõlab kindlasti Valgre, Rinne ja Tennosaare repertuaarist, kuid ka Curly Stringsilt ja Trad.Attackilt!,» avaldas Klaas. Palade valikul lubab ta lähtuda sellest, et esitajad või lood oleks mingil viisil Tartuga seotud.

Turuhoones lõpetatakse sel nädalal kauplemine ja suur müügisaal tehakse inventarist tühjaks. Maja ootab ees põhjalik remont. Esialgsete plaanide kohaselt pääsevad kauplejad oma ajaloolisesse paika tagasi septembri lõpus. TPM