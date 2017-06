Eesti vennad tulid Jukolal hõbedale

Ohoo, kas siin oodatakse laulupeo rongkäiku? Jukola öise põhivõistluse eel on stardikoridori ääred kilomeetrite viisi paksu publikumüüriga piiratud. Inimesi on siin tuhandeid! Mõni kavalam on teise kukile roninud, kolmas võtnud platsi puu otsas. Eesliinil käib karm rüselus ja kangekaelne küünarnukiheitlus parema positsiooni pärast. Aga minagi pole nõrguke pai blond, oh ei! Vahet pole, kas jõu, kavaluse, flirdi või nalja abil, kuid mul on kindel plaan Jukola vinge start videosse püüda ja seda ma ka teen! Niisugust hetke, mil tuhanded orienteerumistipud kimavad pealampide helkides võistlustulle, ei näe mitte kusagil mujal. Juba kajavadki Eno kiriku kellalöögid ja mürgel läheb lahti…

Nii sportlased kui sõbrad said kogu ööpäeva võistlusele kaasa elada hiiglaslike ekraanide vahendusel. / Kristina Herodes

Ilm on sel aastal täielik loteriivõit: päike lõõskas kogu päeva ja öö on valge nagu põhjamaa muinasjutus. Nii heledat pimedat aega ei näe Eestis isegi ebatavaliselt vihmavaesel jaaniööl. Esimesed vennad lähevad Jukola rajale kell üksteist õhtul, põhimass müttab metsas terve öö ja kuues-seitsmes saavad juba hommikupäikeses nurru lüüa. Olen siin koos tiimiga SK Saue Tammed, kel väljas naiste esindus ja kaks meestetiimi. Igati väärikas seltskond: Saue Tammede esimene meeskond tuli parima Eesti värvides tiimina esisaja sisse. Kuid eestlasi on siin oi kui palju! OK Ilves, Põlva Kobras, Värska Vesi, OK TON… enamik tuntud klubisid on väljas, lisaks hulk sõpruskonnatiime.

Timo ja Lauri Sild / Tarmo Haud

Ürgne ja ohtlik

Soome mets on meile lähedal, kuid loodus on siin totaalselt teine – ürgsem ja ohtlikum. Kui jätad kõrgusjooned kaardil kahe silma vahele, võid joosta otseteed kümnemeetrisse kaljusse. Üles siit ei roni ja alla ei saa, edasi pääsemiseks tuleb teha korralik ring. Soome maastik on mitmekesine ja põnev – orienteerumisfännile tõeline paradiis. Kuid samuti pakub see väljakutset. «Igavesti tehniline rada oli,» teatas nii mõnigi mudane võistleja, kes viimaks õnnelikuna finišisse jõudis. «Maastiku vastu tekkis aukartus, raskem on otse rünnata.» Eestis meil ju kõrgeid kaljupaljandeid pole, meie rändrahnudki on Soome graniitmassiivide kõrval nagu nunnu leivapuru. Jukola rada kulges Harpatinvaara küngastel ja Pelisjoki kallastel, kuni 110 tõusumeetrini – korralik väljakutse nii tehnilisele taibukusele kui ka füüsilisele vastupidavusele.

Jukola on maailma suurim teateorienteerumise võistlus, mis juba 68 aastat rändab mööda Soome põnevamaid maastikke. Lootust tuttavale alale sattuda pole: mitu aastat enne etappi kehtib piirkonnale kaardiga liikumise keeld, nii et võistlejad satuvad igal aastal silmitsi uute väljakutsetega. «Orienteerumine on iga kord uus, mitte kunagi ei tüdine ära,» räägib tipporienteeruja Timo Sild (29), kes Jukolal juba kümnendat korda. «Kui lähen lihtsalt jooksma või ujuma, jääb mul aega ka omi mõtteid mõelda. Aga orienteerudes pole see võimalik: sa pead täielikult keskenduma, sul ei ole aega mitte millelegi muule mõelda ja see puhastab pea argimuredest täielikult ära. Sport ongi ju teraapia vorm ka, mitte ainult võimalus ennast üha uuesti proovile panna.»