Tartumaa jaanidel näeb tanke, rammumehi ja rannapiigasid

Viivi Kütt Nõo kultuurimajast selgitas, et kuna nende kogemusel kipub 22. ja 23. kuupäeval rahvast nappima, ongi viimastel aastatel jaaniõhtu varasemaks toodud. Kord pandud pidu püsti lausa 20. juunil, kuid rahvast jagus sinnagi rohkelt.

Vesine stiilipidu

Küti sõnul on kuupäevale vaatamata nende jaanipidu selline, nagu üks korralik Eesti jaanipidu olema peab – tantsu, jõukatsumiste ja mängudega. Lisaks väitis Kütt, et Nõos süüdatav jaanituli on üldse kogu Eesti ilusaim, sest hunniku kokku koondav meister on asjaga tegelenud juba 40 aastat. «Meie lõke on nagu kunstiteos,» kiitis ta.

Mujal maakonnas tehakse pidudega algust 22. juuni pärastlõunal, mil Kambja vallamaja pargis tulevad areenile rammumehed, et selgitada välja tänavune Kambja Karu. Kell 18 algab kohalike isetegevuslaste kontsert, teiste seas astub lavale ka Vello Orumetsa teisik Rein Kiinvald.

23. juuni pidudest jääb kohe silm peale Kurepalus toimuvale Haaslava valla jaanikule, mis korraldatakse stiilipeona «Meremehed ja rannapiigad». Mullu peeti Kurepalus jaanipäeva kolhoosiaegse stiilipeona ning kuna rahvas tuli sellega üle ootuste hästi kaasa, julgustas see tänavugi sama asja tegema, rääkis üks peo korraldajatest Rasmus Toompere.

Ta märkis, et peolisi oodatakse mereteemalises riietuses, eriti populaarseks osutuvad ilmselt triibulised särgid ja madrusemütsid. Naised võivad aga rannapiigaks kehastudes lasta fantaasial täiesti vabalt lennata.

Kogu stiilipidu on mõistagi mereteemaline ning ka toitlustaja on lubanud suupisted valmistada peaasjalikult kalast. Kuigi pidu on ühel või teisel moel seotud veega, siis vihmasadu korraldajad loomulikult peoõhtuks ei oota.

Suurim maakaitsepäev

Tartu ja maakonna suurim pidu võetakse ette aga 23. juunil ERMi juures Raadil, kus ühildatakse maakaitsepäev ja jaaniõhtu. Tegevus algab juba kell kümme hommikul, ERMi B-õuel tõmbab kõigi aegade vägevaima maakaitsepäeva käima Metsatöll.

Tutvuda saab liitlaste rasketehnikaga, väljas on seitseteist moodsat sõjamasinat, teiste hulgas on ka lahingutankid Challenger 2 ja Leclerc. Vanematest sõjamasinatest saab näha teise ilmasõja aegset kultustanki T-34 ja Saksamaa ründesuurtükki StuG III.

Oma etteasted on ka politsei- ja piirivalveametil, vanglateenistusel ja päästeametil. Naiskodukaitse pakub sõdurisuppi ning osaleda saab heategevuslikul loteriil, kus loosi läheb üle tuhande auhinna.

Maakaitsepäev kulmineerub võidutule saabumisega ning päev läheb sujuvalt üle jaaniõhtuks Raadi mõisaõues, kus esinevad Lõõtsavägilased, Folksell ja Konterbant.