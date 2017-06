Bussifirma kaalub, kas Tartu hankel kohtuvaidlust jätkata

Tartu bussihankel, millega linn otsib vedajat kümneks aastaks alates 2019. aasta suvest, vaidlustas enda kõrvale jätmise bussifirma MRP Linna Liinid, alguses riigihangete vaidlustuskomisjonis, seejärel halduskohtus.

Bussifirma ei nõustunud linna otsusega tunnistada nõuetele mittevastavaks nende pakkumus, kus oli esitatud poole aasta hind aasta hinna asemel.

Valmis jätkama

MRP Linna Liinide volitatud esindaja Aivo Pärn ütles, et ilmselt kaebavad nad edasi. «Me kasutame ikka kõik astmed ära, kui võimalus on,» rääkis ta.

Ta ütles, et nende pakkumuse pani kokku kogemustega töötaja selle järgi, mis oli linn ette andnud, kuid tema sõnul on fakt, et linn on hanke segaselt kokku pannud.

Tartu abilinnapea Valvo Semilarski ütles, et sellise üldise kriitika kohta ei oska ta midagi kommentaariks öelda.

Pärn viitas, et ka kohtus kerkis küsimus, miks linn pakkujatelt üldse kilomeetri hinda küsis, kui soovis teada saada lõpphinda.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder on aga tõstatanud küsimuse, mis on MRP vaidluse eesmärk, sest kui nende käsitlus õigeks lugeda, tuleks ka teised pakkumused ümber arvestada ning MRP ei võidaks ometigi.

«Möldrit olen ma korra näinud, olen tema käest küsinud, ta ütles, et see on täitsa mõttetu vaie,» ütles Pärn. «Et nad jagavad siis teiste pakkumised ka läbi, igal juhul me ei võida. Aga kuidas saab ta öelda, et teie igal juhul ei võida, kui kohus otsustab. Loogiline või mitte, aga riigihankes on asjad nii küsitud.»

Pärn rääkis vahele anekdoodi: kaks kohtunikku jalutavad Toomemäel, kolmas isik tuleb juurde ja ütleb, et teie koer hammustas, ja küsib, kas teeme kohapeal kompensatsiooni või annan kohtusse. Proua kohtunik mõtleb, mõtleb, annab kompensatsiooni. Jalutavad kohtunikud edasi, teine küsima, et sul pole koeragi, miks sa talle maksid? Vastab siis esimene, tead küll, et kohtud on ettearvamatud.

Praegu Tartu linnaliine sõitva Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste MRP tegevuse üle ei imesta: «Selles maailmas kasutatakse iga õlekõrs ära. Kui meie näeksime, et see on meie õlekõrs, siis kasutaksime selle ära samamoodi.»

Veel kaks aastat

Sebel saab Tartu linnaliinidel täis kuus ja pool aastat ehk korraline lepingu tähtaeg selle kuu lõpus. Järgneb kaheaastane lisaperiood, sest linna eelmine katse leida hankel uut vedajat jooksis liiva.

Pärn meenutas sellest rääkides, et kui vaheperioodi leping päevakorda kerkis, pakkusid nemad linnale uusi MANi busse, aga jutule ei võetud. «Nad on vist meie suhtes võtnud mingi hoiaku,» nentis Pärn. «Nüüd sõidavad MAZi bussid. Kelle huvides see on?»

Kaljuste märkis, et kaheks aastaks on uusi busse ebareaalne hankida, kuigi MAN on selgelt parem kui MAZ. Kaljuste möönis, et nende MAZi busside ressurss hakkab lõppema, üks ongi juba aia äärde jäänud, sest mootori remont on kulukam kui samaväärse bussi soetamine.

Kaheaastase lisaperioodi kohta nentis Kaljuste, et just MAZide pärast saab see raske olema ja tuleb vaadata busse juurde. See on ka üks kaalutlus, miks Tartusse on ostetud kolm uut gaasibussi.