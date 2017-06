Tammsaare park muutub läbijooksuaiast ajaveetmiskohaks

«Siin on maa all väga huvitav kindlustuste vöönd ja kusagilt on lausa vallikraav. Siin on olnud ka mingid eelkindlustused, nii et selle paiga ajalugu on väga mitmekesine,» teadis pargi rekonstrueerimise ideekonkursi žürii liige, arhitekt Tiina Tallinn.

Ta selgitas, et eelkindlustuste vööndi võttis kokku vall, mida nimetati glassiiks, mille peale rajati puiestee. Sellest ka Estonia puiestee. Ent eelmise sajandi vahetusel oli glassiipuiesteest Mere puiestee pool jupp puudu. See istutati täis. «Promenaadi viimane, sisemine rida on siin pargis alles – see on pargi kõige vanem ja tihedam osa, hotellipoolne puuderida,» rääkis Tallinn.

Kui Raekoja platsil ja Vanaturu kaelas asunud turg jäi kauplejatele kitsaks, avati 19. sajandil praeguse Estonia teatri kõrval Uus turg. Turuhoone juures oli veel väike kaalukoda. Voorimehed kamandati seisma turuhoone Pärnu maantee poolse otsa juurde.

Pärast sõda tegi aiandusarhitekt Harald Heinsaar pargile Stalini ajal kombeks olnud sümmeetrilise lahenduse. Diagonaalselt parki lõikavate teede ristumiskohas oli süvend, mille keskel asus purskkaev.

«Kui mina linna tulin, oli kogu see asi juba olemas, aga purskkaev enam ei töötanud. Seal kasvasid punased leeksalveid, mida me kutsusime leeklilledeks,» meenutas Tallinn. «Kui me tudengitena koos õppejõud August Volbergiga läbi pargi vanalinna läksime, ütles papi Volberg, et see süvend on arhitektuurne viga. Ta ütles, et arhitektuur on kunst ja et kunstis on väga harva vigu, aga et see süvend on suur viga.» Süvend aeti täis alles enne 1980. aasta olümpiamänge.

«Siin olid sirelihekid, sest pärast sõda istutati siia igasuguseid põõsaid ja hekke, aga ka haruldasi puid. Kuna kõik spetsialistid olid Saksamaal õppinud, oli kogu asjal ikka veel Saksa vurhv sees. Ja puukoolides olid muidugi peaaegu et ülekasvanud pensilvaania saared ja ungari sireli tüvikud, mis on praegu juba lääbakile vajunud. Aga see oli eestiaegse aiakunsti tipp ja neid on Tallinnas väga palju,» rääkis arhitekt.

Veel üks suurem muudatus puudutas 1905. aasta veriste sündmuste monumenti. Algse mälestusmärgi kujundas Juhan Raudsepp. «See oli niisugune ringikujuline kõrgemal astmel mälestusmärk. Aga Stalini ajal eestiaegne monument ilmselt ei kõlvanud ja see viidi ohvrite haudade juurde Rahumäe kalmistule. Selle asemele pandi praegugi Estonia ja Pärnu maantee vahel asuv Lembit Palutedre teos,» selgitas Tallinn.

Kuna monumendi läheduses tänaval oli kõigepealt voorimeeste ja hiljem taksode seisupaik, andis rahvas sellele kohe oma tõlgenduse. «Üks vana haljastustöötaja meenutas, et kui ta siin parajasti rohis, tuli ooperilaulja Aarne Viisimaa, näitas oma kuldnupuga kepiga skulptuuri poole ja küsis: «Kas te teate, kes see on? See on Olga Lund.» Teine vanem proua lisas hiljem, et mitte lihtsalt Olga Lund, vaid Lund, kes püüab taksot Hans Leberechtile. Olga Lund oli Estonia teatri partorg,» rääkis arhitekt.