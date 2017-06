Metalli täis Kangert: purustasin liiklusmärgi ja jätsin asfaldile kriimu

Just kaheksa aastat tagasi, 2009. aastal, kukkus ta viimati sedavõrd tõsiselt, et pidi haiglat külastama. Siis murdis ta käeluu. Vahepeal jõudis ta sõita aga 200 000 kilomeetrit ilma suuremate probleemideta. Kuniks tema teele jäi saatuslik ohutussaar ja liiklusmärk.

Kukkudes tabas ta esmalt parema õlaga liiklusmärki, mis piltlikult tema õla selja taha lõi, seejärel kraksatas asfaldile kukkudes eestlase küünarliiges. «Või siis purustasin mina liiklusmärgi ja jätsin asfaldile ka paar kriimu. Saime mõlemad võrdselt haiget,» kirjeldas olukorda hea huumorisoone poolest tuntud Kangert.

Tõsisemalt rääkides päästnuks kukkumisest teda vaid parem positsioonivalik, sest vahetult enne lõputõusu algust polnud mõistlik grupi tagaotsas sõita. «Pean end selle koha pealt rohkem distsiplineerima. Ma olen tõesti see aasta selle koha pealt kehvalt sõitnud, sest olen olulistel kohtadel liiga taga istunud,» tõdes ta.

Kukkumist mäletab ta üsna detailselt, teadvust ta ei kaotanud ja pea jäi selgeks. Kui küünarliigese murrust sai rattur ise kohe aru, siis õlanihestus tuvastati alles haiglas. Seda neli tundi pärast õnnetust. «Kui haiglasse jõudsin, siis arsti assistent küsis, kas mu üks õlg ongi kõrgemal kui teine. Ütlesin, et ei tea, et oleks,» meenutas ta.

Kangert tunnistab, et tegu oli mitmes mõttes õnneliku õnnetusega. «Põetajad hoidsid kahe käega peast kinni ja ütlesid, et sul läks isegi hästi. Eks ta ole tõsi ka – selg, pea ja vaagen jäid terveks. 60 km/h kiirusega teele hüpates võib palju hullemini minna,» jätkas Kangert. Päris täpselt ta kiirust kukkumise hetkel tegelikult ei tea, kuid selge oli see, et tollel lõigul keegi end tagasi ei hoidnud.

Haiglas opereeris Kangerti küünarliigest tunnustatud doktor Flavio Terragnoli. Pärast esimest röntgenipilti tekkis isegi paljunäinud doktoril kahtlus: kas seda kätt on üldse võimalik korda teha? Õnneks sujus operatsioon probleemideta, kuid nüüd peab tihti reisiv Kangert elama teadmisega, et tema vasakus küünarliigeses on ohtralt metalli.

«Ei arvanud, et väiksesse kätte võib nii palju metalli ära mahtuda. Isegi üks tükk liigest saeti operatsiooni käigus lahti, et kruvisid kinnitada, ja siis kinnitati uute kruvidega see lahti saetud tükk omakorda tagasi. Metallplaate ja kruvisid on kokku siin oma 14–15,» teadis Kangert rääkida.

Tema vigastuse muudabki keeruliseks fakt, et see on liigesesisene murd. Oleks see olnud tavaline luumurd, võinuks Kangert peagi ratta selga ronida. Praegu pole aga üldse selgegi, kas tema käsi küünarliigesest üldse kunagi korralikult liikuma hakkabki. Rattasõitu see aga takistada ei tohiks.

Tagasi treeningutele Kangert veel ei kipu, kuigi jõusaalis saaks ta teatud harjutusi juba teha. Iseenesest oleks võimalik juba ka ratta selga istuda, kuid see tähendaks, et parem käsi saaks liiga palju koormust ega pruugiks õlast vastu pidada. «Ratta selga proovin kuu aja pärast jõuda. Kui augustis saaksin juba maanteel korralikult treenida, võiks oktoobriks treeningkonditsiooni jõuda. Kas enam võidu sõita jõuab? Kardan, et kalender lõppeb enne ära. Aga siis tulebki juba järgmist hooaega oodata ning võib-olla alustada seda võimalikult vara ja võimalikult heas vormis,» tõdes Kangert.

Mäletatavasti startis Kangert Girol Astana meeskonna liidrina ning seda mitme halva ja väga halva asjaolu kokkusattumisel. Kas tal üldse kunagi suurtuuril seesugust võimalust tuleb? «Ma siiralt loodan, et selliste asjaolude kokkulangemisel ma enam liidrina startima ei pea. Aga ma usun, et ma saan veel võimaluse. Suurtuurid pole minu ainukene eesmärk. Siiamaani pole mul väga head kokkuvõtet ka nädalastelt velotuuridelt.»

Enne uute võimaluste avanemist naudib Kangert aga puhkust ja uudset olukorda. Pole ta ju kümmekonna aasta jooksul õigupoolest Eesti suve nautida saanudki. Puhkusest hoolimata on Kangert igal nädalal meeskonnaga kontaktis ja läheb juba juulis ka Itaaliasse, kus koos doktor Terragnoliga käsi üle vaadatakse.