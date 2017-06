Mart Soidro: muinaslugu Eesti spordist

Pole paha, nagu tavatsevad Villu Reiljan ja Mati Alaver öelda.

Aga siit on tore edasi mõelda! Homme toimub võidupüha paraad Rakveres. Olen oma ettepanekutega muidugi lootusetult hiljaks jäänud, pealegi pole paljud meie sangarid Eestiski, aga vaimusilmas kujutan ette, kuidas võiksid meie sportlased «koos tehnikaga» sel ülevaatusel osaleda. Tublimad kõige ees ja tugevad tagumikud rivi lõpus.

Kolonni peas sõidaksid Ott Tänak ja Martin Järveoja. Tean, et ralliautos pole tagaistmeid, kuid pidulikuks puhuks on need paigaldatud ning autos oleksid ka Eesti spordi kaks kalliskivi – Kelly Sildaru ja Anett Kontaveit. Miks autos?

Vastan: sellepärast, et kullatükid on seal kaitstud viienda kolonni eest. Kellel suusad, kellel reket käes, aga kindlasti mõlemal kiiver peas.

Edasi võiksid võiduparaadil tribüüni eest läbi marssida meie vehklejad, mõõgad uhkelt välja sirutatud. Siis volle- ja vutikoondis. Enne eelmise esmaspäeva sõprusmängu Riias võideti väljakuperemehi viimati 28. mail 1931. Arnold Rüütel oli siis 3-aastane...

Ja last but not least – kolonni lõpus oleks meie raudvara – murdmaamehed. Team Haanja, suusad peos. Tõsi, ilma määrdemeistriteta, aga see-eest aegade järjepidevuse sümbolitena.

Nali naljaks, vabandan, kui Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu õpilasi, «mitteametlikke maailmameistreid eesmärkide seadmises», veidi tögasin. Lohutagu neid teadmine, et Oti ja Aneti võit on ju kogu meie (spordi)rahva võit.

* * *

Hakkasin mõtlema, millal meie spordirahvas nii palju oma sangarite üle rõõmustas?

Vastan: 2006. aasta veebruaris.

Meenutame:

12. veebruar. Samal päeval kaheksa aastat varem tuli Nagano olümpiamängudel 10 kilomeetri klassikadistantsil Jaak Mae kuuendaks ja Andrus Veerpalu kaheksandaks. Täpselt neli aastat hiljem Salt Lake Citys võitis Veerpalu kuld- ja Mae pronksmedali. Ja nelja aasta pärast keskpäeva paiku (võistlus algas kell 11) oli rahval põhjust klaase kokku lüüa – Kristina Šmigun võitis 7,5 + 7,5 kilomeetri distantsil oma esimese olümpiakulla!

16. veebruar. Kristina võitis 10 kilomeetri klassikadistantsil teise kuldmedali.

17. veebruar. Andrus Veerpalu võitis 15 kilomeetri klassikasõidu.

Eestimaa õlletubades voolas juba keskpäeval kesvamärjuke, peenemates lokaalides pulplev vahuvein. Nii palju rõõmsameelseid ja veidi vintis inimesi polnud ennelõunasel ajal näinud ükski Tallinna keskaegne tänav.

Ja veel: Torino olümpiamängudel lõpetas Eesti medaliarvestuses tabeli esitosina. Meie ette jäi Holland ja meie järel oli vähetuntud talispordimaa Norra.

Kuid nagu öeldakse tüütutes telekaubamaja reklaamides: see ei ole veel kõik!

Kui 8. augustil 2013. aastal algas kell üheksa «Aktuaalne kaamera», istusid spordisõbrad hoopis arvutite ees ja jälgisid Budapestis toimuvaid vehklemise maailmameistrivõistlusi. Oli ka põhjust, sest nii uskumatu kui see ka ei tundunud, olid epees finaali jõudnud nii 2010. aasta maailmameister Nikolai Novosjolov kui ka 21-aastane Julia Beljajeva. Ja veel uskumatum oli, et 24-minutilise vahega (Novosjolov kell 21.49 ja Beljajeva 22.13) tulid nad mõlemad maailmameistriteks. Mida sa hing oskad selle peale kosta!

Nojaa, Novosjolov oli juba kolm aastat varem saanud maailmameistriks, meie epeenaised, eriti muidugi Irina Embrich, noppinud ennegi tiitlivõistlustelt kulda ja karda. Aga tulla individuaalselt vähem kui pooletunnise vahega maailmameistriteks, selleks peab vist peale «Kännu Kuke vehklemiskompleksis» valatud higi ja nähtud vaeva ka haruldaselt hea tähtede seis olema. Mäletan, et Eestimaal oli soe ja sume suveõhtu, aga milline oli taevas tähtede seis, ei taibanud tookord vaadata. Ja mis tähtsust sellel tagantjärele olekski – kuld jääb kullaks. Vähemasti vehklemises.

Järgmised taliolümpiamängud toimuvad Pyeongchangis 9.–25. veebruarini 2018. Seega Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ajal.

Tore, et riiklikud rahakotirauad juba ragisevad ja esimesed juubeliüritusedki peetud. Pidustuste kulminatsiooniks on loomulikult 24. veebruar 2018, aga ma loodan, et haripunkti jõutakse nädala võrra varem – naiste pargi- ja rennisõidu finaalid sõidetakse Lõuna-Koreas praeguse ajakava järgi 17. ja 20. veebruaril. Olen veendunud, et pärast neid võistlusi ragisevad riiklikud rahakotirauad meie juubeliaastale ja muinasloole vääriliselt.