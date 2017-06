Vabaduse sümbol

Eelmise aasta alguses Põhja-Koreas propagandaplakati varastamise eest sunnitööle mõistetud USA tudeng Otto Warmbier ja kõik tema lähedased lootsid, et noormees saabub koju tagasi. Eelmisel nädalal saabuski, aga paraku suri sel esmaspäeval. Nii on Warmbierist saanud ameeriklaste silmis Põhja-Korea kinnise režiimi julmuse ja läänemaailma vabaduse võlu võrdkuju.

USA rahvas peab oma kodumaad uhkelt maailma kõige vabamaks riigiks ja seetõttu käsitletakse Põhja-Koreas juhtunut erilise põlgusega. Võimalik, et USA inimesed ootavad oma keevaliselt presidendilt kättemaksu Warmbieri surma eest. Kahtlemata on president Trumpil vahendid kurja režiimi karistamiseks, aga meie tsivilisatsiooni huvides jääb üle vaid loota, et vastus küsimusele, mis tudengiga juhtus, suudetakse leida diplomaatilisi kanaleid kasutades.