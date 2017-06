Kiiver pähe, rähn tuleb!

Umbes siis, kui pooled eestlased täna lühendatud tööpäeva lõpus juba jaanideks valmistuvad, tehakse võimukoridorides ära veel üks sümboolne personaliotsus. Märgid näitavad, et Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) pealik Urmas Somelar lõpetab tänase päeva töötuna. Kui Somelar just ise lahkumisavaldust ei esita, vormistab selle ära ilmselt riigihalduse ministri Jaak Aabi kokku kutsutud RKASi nõukogu erakorraline istung.

Somelari sõnad «minister on peast rase» on palju tähenduslikumad, kui pealtnäha paistab. Tippjuhi otsekohesus võib ju olla hea, kuid jõmmiks muutumist peaks siiski vältima. Somelarile on see kibedavõitu õppetund, kuid tema seisukohast vaadatuna võiks asja ka rõõmsamalt näha: RKASi juhina aastas 100 000 eurot teeninud Somelarile peaks erasektoris tippjuhina terendama kindlasti veel priskem palk. Trikiga küsimus on aga, kes «reljeefse sõnavaraga» tippjuhti oma ettevõttesse tahab.