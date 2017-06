Vildaka hanke tõttu sai Elektrilevist kana, kes muneb kuldmune

Põlvamaal Orava vallas nägi paari nädala eest kummalist vaatepilti: keskpingeliinialune maa on mõne postivahe jagu hooldatud, aga siis on töö justkui katkenud ja võsa lõikamata. Liini all on tihe võpsik, kaselatv nilpsab alumisi traate. Paksu võsa sisse upub ka alajaam, kust jooksevad õhukaablid ümberkaudsetesse taludesse. Natuke maad edasi on liinialust taas hooldatud, siis on järjekordne võpsik ja järjekordne puu ulatub liinideni. Ja nii edasi.

Kõrvalasuva talu pärija Aarne Mägi ütleb, et vaatepilt on imelik: «Minu jagu on ära tehtud, aga tegemata on see osa, mis jääb teisele poole. Alajaama trafo on ka võsa sees.»

Kas meestel jäi töö pooleli ja nad tulevad tagasi? Ei, just niimoodi mullu riigihanke võitnud firma Liinihoolduse Varad oma tööd teebki, rikkumata seejuures vähimalgi määral Elektrileviga sõlmitud raamlepingut. Saemehed saabuvad siia järgmine kord kolme või nelja aasta pärast, ja ehkki on võimalik, et selles liinilõigus muudab lehelugu olukorda, kasvavad kased siis juba päris kindlasti liinidest läbi.

Kui varem pidi riigihanke võitja liinialused täies ulatuses hooldama, siis jaanuarist tellib Elektrilevi neilt töid niinimetatud defekteerimisandmete alusel. See tähendab, et kord viie aasta tagant käivad Elektrilevi töötajad ise liinialused läbi ja märgivad üles, millistel liinidel on defekte, olgu need siis puudused mastidel või juhtmetel. Seejuures panevad nad kirja ka need lõigud, kust on nende arvates vaja võsa eemaldada.

Paraku, nagu selgus tänavu, on nende andmed pehmelt öeldes vildakad. Ent miks Elektrilevi niimoodi käitub?

Kooskõlastamise kuldne äri

Niisiis korraldas Elektrilevi mullu talvel hanke viie piirkonna liinikoridoride hoolduseks. Harjumaal Kose ja Aruküla piirkonnas, Saaremaal ning Räpina piirkonnas Põlvamaal tegi madalaima hinnaga pakkumise Liinihoolduse Varad. Firmaga sõlmiti raamleping kolmeks aastaks koos võimalusega seda veel kuni kaheks aastaks pikendada.

Elektrilevi tellib ettevõttelt kokkulepitud hinnaga liinihooldustöid, aga pakub siiski juba hanketingimustes välja, kui suur võiks olla hooldatavas piirkonnas tehtavate tööde maksumus. Näiteks mullusel Räpina liinikoridori hankel ennustas ettevõte hinnaks 250 000 eurot, Harjumaal pool miljonit ja Saaremaal 900 000 eurot. Üks kogumaksumuse prognoosi osa on ka tasu, mida firma küsib tööde maaomanikega kooskõlastamise eest – Elektrilevi püüab varasemate andmete põhjal hinnata, mitut kooskõlastust on vaja. Iga kooskõlastamise eest kinnistu omanikuga on ette nähtud tasu.

Seni oli kooskõlastamiste osa olnud tööde kogumaksumusest pehmelt öeldes tagasihoidlik. Liinihooldusfirmad kooskõlastasid enamasti seal, kus seda tõepoolest vaja oli, kooskõlastamistasude suurus ja nende oletatav hulk olid võrreldes töö kogumaksumusega teisejärgulised. Need ei määranud üldjuhul hanke võitjat.

Aga kui teha hankele pakkumine, mille järgi kinnistu omanikuga kooskõlastamine maksab palju ja tegelik hooldustöö omakorda konkurentide pakutavast vähem? Siis tõenäoliselt see ettevõte võidabki, sest kooskõlastuste hulk on olnud varem väike ning sellest näitajast Elektrilevi hanke kogumaksumust ennusades ka lähtus. Kooskõlastamist on seni peetud tülikaks kõrvaltegevuseks.